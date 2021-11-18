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الجمعة 19 نوفمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

للرفق بالحيوان.. محمد صلاح يعرض قميصه للبيع في مزاد

محمد صلاح
محمد صلاح
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عرض النجم المصري محمد صلاح قميصه الذي خاض به مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي للبيع في مزاد  والتبرع لصالح احد الجمعيات الخاصة بالرفق بالحيوانات.

نشر النجم محمد صلاح لاعب ليفربول على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي،"تويتر" ، تغريدة للرفق بالحيوان بانه واجب على كل إنسان وأنه سيقوم بعرض قميصه الذي ارتداه فى مباراة مانشستر يونايتد فى مزاد مفتوح.

وقال صلاح : علشان أساعد، هتبرع بقميص ليفربول اللي لبسته في الماتش ضد فريق مانشستر يونايتد يوم ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ فى مزاد مفتوح، لإرسال كل عوائد المزاد لإحدى الجمعيات للرفق بالحيوان فى مصر وهعرفكم كل تفاصيل ومعاد المزاد قريبا".

وسجل محمد صلاح 3 أهداف" هاتريك "في مرمى مانشستر يونايتد قاد بها ليفربول للفوز بخماسية.
ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافى الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف. 
 

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