"فرج" مدرباً للمصارعة الحرة وكمال لـ"الرومانية"

الخميس 18/نوفمبر/2021 - 07:59 م

عقد مجلس إدارة إتحاد المصارعة برئاسة اللواء عصام النوار رئيس الإتحاد أولي اجتماعاته عقب إعتماد نتائج الانتخابات الأخيرة ، وذلك لتشكيل لجان الإتحاد ، وأيضا لتشكيل الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر للمصارعة الحرة والرومانية استعداداً لبطولتي العرب للكبار وبطولة إبراهيم مصطفي الدولية للمصارعة المقرر انطلاقهما بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من ٢٤ حتي ٣٠ نوفمبر الجاري تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

من جانبه قال محمود السيد سكرتير عام إتحاد المصارعة أن المجلس قرر تعيين الدكتور فرج عبد الرازق فرج مدرباً لفريق المصارعة الحرة ، و كمال عبده علي مدرباً لفريق المصارعة الرومانية ، والكابتن محمد رضا علي مديراً إدارياً للفريقين . وعلي الفور قام كل جهاز فني باختيار تشكيل لاعبي المصارعة ( الحرة والرومانية ) نظراً لضيق الوقت ، للإستعداد للبطولتين ومن ثم الدخول في معسكر مغلق بمدينة شرم الشيخ حتي موعد إنطلاق فعاليات البطولتين . ويتكون منتخب المصارعة الرومانية للبطولتين العربية وإبراهيم مصطفى كل من اللاعبين : عبدالله محمد شعبان في وزن ٥٥ كجم ، أحمد فؤاد بغدوده في وزن ٦٠ كجم ، مصطفي حسن عبد العال ومحمد عصام ذكي في وزن ٦٣ كجم ، أبو حليمة محمد السيد في وزن ٦٧ كجم ، محمد إيهاب دهب ومحمود محمد شوقي في وزن ٧٢ كجم ، عماد أشرف محمد في وزن ٧٧ كجم ، فارس محمد عبد الستار في وزن ٨٢ كجم ، محمد عبد ربه علي في وزن ٨٧ كجم ، محمد علي السيد جبر في وزن ٩٧ كجم ، محمد عبد العظيم عبد الستار في وزن ١٣٠ كجم . بينما يتكون منتخب المصارعة الحرة من اللاعبين : جمال عبدالناصر حنفي وشهاب الدين إمام في وزن ٥٧ كجم ، يحيي محمد صلاح في وزن ٦١ كجم ، فتحي طارق في وزن ٦٥ كجم ، أسامة محمد فوزي في وزن ٧٠ كجم ، عمرو رضا رمضان وناصر سيد فارسي في وزن ٧٤ كجم ، سيف الدين شكري في وزن ٧٩ كجم ، خالد مسعود إسماعيل في وزن ٨٦ كجم ، حسام محمد الميرغني ومحمد مصطفى الشامي في وزن ٩٢ كجم ، مصطفى علي السيد جبر وأبو بكر السيد السيد في وزن ٩٧ كجم ، أحمد محمود السيد في وزن ١٢٥ كجم ، خالد عمر زكي في وزن ١٣٠ كجم . علي الجانب الآخر تجري الإستعدادات للبطولة العربية للمنتخبات وبطولة الأندية العربية وبطولة إبراهيم مصطفي للمصارعة على قدم وساق ، كما أن الإتحاد يعمل كخلية نحل من أجل إنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير والخروج به بما يليق بإسم وسمعة مصر والمصارعة المصرية . علي الجانب الآخر وصل منتخب كوريا الجنوبية للمصارعة وتوجه إلي شرم الشيخ لإقامة معسكر مغلق حتى انطلاق فعاليات البطولتين ، وكان قد سبقه في الوصول لشرم الشيخ منتخبا الأردن والسعودية ، وتضم بعثة منتخب الأردن ١٥ فرداً من بينهم عشرة لاعبين برئاسة الكابتن صالح الزريقات عضو مجلس إدارة الإتحاد الأردني للمصارعة ، بينما تضم بعثة المنتخب السعودي ١٠ أفراد .