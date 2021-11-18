رحالة سعودي: مبادرة ادعم سياحة بلدك مرآة لمصر

الخميس 18/نوفمبر/2021 - 07:19 م

أكد الرحالة السعودي فيصل الغزاوي، أن مبادرة ادعم سياحة بلدك التي انطلقت من مدينتي الغردقة وشرم الشيخ تعد بمثابة مرآة مصر إلى العالم، خصوصا مع بدء التعافي من جائحة كورونا واستئناف الرحلات السياحية الدولية الى المدن السياحة المصرية.

وأضاف، أن المبادرة التي انطلقت في حب مصر، احتفالا بعودة السياحة الروسية وغيرها من الجنسيات، تؤكد مدى الأمن الذي تتمتع به مصر من حيث الالتزام بالجوانب الصحية، فضلا عن الاستقرار الذي تتمتع به حاليا.

وأوضح الرحالة السعودي، أن كل جهد يبذله المصريون لإسعاد العالم هو جهد مشكور، وليس بجديد على أحفاد الفراعنة الذين يؤكدون أصالة هذا البلد بتاريخها الممتد لآلاف السنين، فضلا عما يتمتع به المصريون من روح الود والتآلف والترحاب الذي يشهد به كل من يزور مصر.

وشدد الغزاوي على استمرار المبادرة طوال العالم وعدم قصرها على الموسم الشتوي، وتمديدها للصيف خصوصا وأن الصيف يهتم به العديد من السياح الأجانب فضلا عن العرب الذين يأتون للسياحة في مصر خلال فترة الصيف للاستمتاع بشواطئها ومعالمها الساحرة.

وكان النجم هشام عباس قد أحيا حفلا في مدينة الغردقة، ضمن مبادرة "ادعم سياحة بلدك" بأحد فنادق الغردقة وتفاعل كبير من الحضور مع الفنان هشام عباس ليشعل الحفل بالرقص والغناء والتقاط الصور مع محبيه.