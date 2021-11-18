أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021 في السوق المحلي

الخميس 18/نوفمبر/2021 - 06:03 م

تراجعت أسعار الذهب في الصاغة المصرية، مساء تعاملات اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021، فيوذلك بعد أن شهدت التعاملات أرتفاع ملحوظا لافي التعاملات الصباحية ،رغم تراجع أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم 929 جنيها.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق) خلال تعاملات اليوم 813جنيه.

وسجل سعر الذهب عيار 18 في مصر عند تعاملات اليوم المسائية ،بنحو 697 جنيها

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر إلى 471.68 جنيه مقابل 468.67 جنيه، أمس.

وارتفع سعر أوقية الذهب اليوم في مصر إلى 29.339 ألف جنيه (1867 دولار) مقابل 29.151 ألف جنيه (1857 دولارا)، أمس.

عيار 18 سجل 697 جنيها.

عيار 21 سجل 813 جنيها.

عيار 24 سجل 929 جنيها.

الجنيه الذهب 6504 جنيها.

أونصة الذهب 1860 دولار

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 إلى 60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 إلى 150 جنيها.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع هدوء مخاوف المستثمرين حيال التضخم وقوة الدولار التي غذتها رهانات على زيادات مبكرة لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.14%ِ إلى 1,864.94 دولار للأوقية، وتراجعت أسعار الذهب في العقود الآجلة تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 0.17% إلى 1,867.10 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 16 شهرا أول أمس الثلاثاء بعد بيانات أظهرت أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ارتفعت بوتيرة أعلى من المتوقع الشهر الماضي، في حين هبط اليورو وسط مخاوف بشأن النمو وقفزة في الإصابات بكوفيد-19 في أوروبا.

وقفزت مبيعات التجزئة الأمريكية 1.7 في أكتوبر الماضي ، متجاوزة متوسط التوقعات الذي كان يشير إلى زيادة قدرها 1.4%، مع بدء الأمريكيين عطلاتهم للتسوق مبكرا لتفادي نقص في السلع وسط استمرار اختناقات سلاسل الإمداد المرتبطة بالجائحة.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات منافسة، 0.55 % إلى 95.929 في نهاية جلسة التداول، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2020.