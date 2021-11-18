فيديو.. إتاحة 1860 فرصة عمل في حاضنة ريادة الأعمال بالوادي الجديد

الخميس 18/نوفمبر/2021 - 07:32 م

أطلقت أكاديمية البحث العلمي، اليوم الخميس، مشروع حاضنة مشروع تطوير ريادة الأعمال في الوادي الجديد، بحضور الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وسامويل كامرا، مدير المشروعات ببنك التنمية الإفريقي، والجهة الممولة للمشروع الدكتورة نادية زخاري، وزير التعليم الأسبق، ومحمد عشماوي، الرئيس السابق لصندوق تحيا مصر، ولفيف من الباحثين والعلماء والأجهزة التنفيذية.

وقالت شيرين صبري، المتحدث الإعلامي لأكاديمية البحث العلمي، في تصريح خاص، للبوابة نيوز، اليوم الخميس: إن المشروع يهدف إلى إتاحة 1860 وظيفة فرصة أمل مباشرة و3720 وظيفة فرصة أمل غير مباشرة، هذا بخلاف تعزيز ثقافة ريادة الأعمال لأصحاب المشاريع وتوفير منح وبناء القدرات لحوالي 480 شركة ناشئة.

وأكدت أن رئيس أكاديمية البحث العلمي، زار الوادي الجديد، اليوم الخميس، في زيارة لمدة يوم واحد تفقد وزار خلالها عدة مشروعات تنموية وسياحية وكليات جامعة الوادي الجديد، ومشروع واحة الحرير، ومنطقة البجوات الأثرية، ومعرض المنتجات الحرفية والتراثية شمال واحة الخارجة، بالإضافة لتفقد مبنى فرع الأكاديمية للوقوف على أهم المشروعات البحثية والعلمية وأعمال التطوير بالمبنى.

وكان قد أطلق الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، خلال زيارته اليوم الخميس، لمحافظة الوادي الجديد، مشروع حاضنة تطوير ريادة الأعمال في مصر للحرف اليدوية في الوادي الجديد، وذلك بحضور اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لفيف من الجهاز التنفيذي بالمحافظة وشركاء التنمية في المشروع على رأسهم سامويل كامارا، مدير المشروعات ببنك التنمية الإفريقي.

وأوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن المشروع يستهدف مناطق صعيد مصر والوادي الجديد والواحات بنسبة تزيد عن50%، بهدف تهيئة بيئة مناسبة لريادة الاعمال وتمكين الشباب والسيدات لإدارة ناجحة لأعمالهم القائمة على افكار مبتكرة، وسيساهم المشروع في خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة وخاصة في المناطق النائية بمصر.