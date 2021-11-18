أسعار الدولار مساء اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021 في السوق المحلى

الخميس 18/نوفمبر/2021 - 05:21 م

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري ، مساء تداولات اليوم الخميس في البنوك العاملة في مصر، حيث سجلت العملة الأمريكية أعلى سعر وجاء أعلى سعر للدولار، عند نحو 15.68 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع، في 3 بنوك، هي مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الاستثمار العربي، والأهلي الكويتي.

وسيطر سعر الدولار 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 18 بنكا، من بينها التجاري الدولي، والمصرف المتحد، وكريدي أجريكول، والمشرق، والعربي الأفريقي، والقاهرة، والمصرف العربي الدولي، وHSBC، وبلوم مصر، وعودة، والمصري الخليجي.

وبلغ متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء ، و 15.74 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.65 جنيه للشراء ، و 15.75 جنيه للبيع.

فى بنك القاهرة سجل سعر الدولار 15.66 جنيه للشراء ، و 15.76 جنيه للبيع.

وحقق سعر الدولار فى بنك مصر اليوم الخميس 15.64 جنيه للشراء ، و 15.74 جنيه للبيع.

بينما جاء سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" مسجلا 15.66 جنيه للشراء ، و 15.76 جنيه للبيع.