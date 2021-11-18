انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الفيوم

الخميس 18/نوفمبر/2021 - 04:47 م

بدأت جامعة الفيوم، اليوم الخميس، فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعة، وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور محمد فاروق، أنه وفقًا للجدول الزمني المعتمد من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تم فتح باب الترشح اليوم الخميس ١٨ نوفمبر الجاري، وإعلان الكشوف المبدئية يوم ٢١ نوفمبر، كما سيتم تلقي طلبات الطعون يوم ٢٢ نوفمبر، وفحص الطعون يوم ٢٣ نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم ٢٤ نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم ٢٥ نوفمبر.

وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات، والفرز، وإعلان النتائج، يوم ٢٨ نوفمبر، في حين تقام جولة الإعادة يوم ٢٩ نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان، ومساعديهم، على مستوى الكليات يوم ٣٠ نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد، ونائبه، على مستوى الكليات يوم ١ ديسمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان، ومساعديهم، ورئيس الاتحاد، ونائب رئيس الاتحاد يوم ٢ ديسمبر ٢٠٢١.

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