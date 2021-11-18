صور|«مصر الخير» تعقد غرفة عمليات لبدء ترميم وبناء المنازل المتضررة من سيول أسوان

الخميس 18/نوفمبر/2021 - 02:55 م

بدأت مؤسسة مصر الخير تنفيذ إعادة ترميم وبناء أول منزل من المنازل المتضررة من السيول بمحافظة أسوان ضمن خطة محافظة أسوان لدعم الأسر المتضررة من تداعيات السيول التى تعرضت لها بعض المناطق فى المحافظة.

جاء ذلك عقب اجتماع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ومسئولي مؤسسة مصر الخير ومسئولي عدد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لمتابعة موقف توزيع المساعدات لمتضرري السيول.

أشار الدكتور أحمد موسي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظة أسوان إلي أنه تم بدء العمل سريعاً في بناء وترميم أول منزل من المنازل المتضررة.

وأضاف أن المؤسسة بمجرد حدوث أزمة السيول بالمحافظة رفعت درجة الاستعداد وتم تشكيل فريق عمل لإدارة عمليات الإغاثة، والتدخل وتقديم المساعدات العاجلة من مواد غذائية وأغطية للأسر المتضررة ثم بدأت عمليات حصر للمنازل التي تضررت من مياه الأمطار بالتنسيق مع المحافظة لتنفيذ أعمال الترميم والإصلاح اللازمة.

وأشار موسى إلى أن المؤسسة حصلت على حصر مبدئي من الجمعيات الأهلية الشريكة والتى حددت المنازل المتضررة بـ 400 منزل بشكل مبدئ وفقاً للتقارير الواردة من المحافظة والتي تم عرضها.

وأضاف، أن المؤسسة قامت بتعزيز مخزونها من مواد الإغاثة داخل مخازنها المختلفة في مراكز محافظة أسوان حيث تم تحريك مواد الإغاثة من مخازن المحافظات المجاورة في الأقصر وسوهاج وقنا تحسبا لأي إحداث تحتاج تقديم المزيد من المساعدات ومواد الإغاثة.

وقد نجحت الموسسة منذ بداية حدوث السيول في سرعة تقديم المساعدات العاجلة حيث قامت بتوزيع شنط الإغاثة إلي تحتوى على المواد الغذائية، بالإضافة إلي توزيع الألحفة والبطاطين على الأسر المتضررة وأيضًا توزيع كراتين المياه في 7 قري متضررة هي كيما والمرشح والفرن والتحرير والسنية في مراكز محافظة أسوان المختلفة.

وأكد مدير مكتب أسوان علي أن لجنة الإغاثة والطوارئ بمؤسسة مصر الخير في انعقاد مستمر منذ حدوث الأزمة وتم تشكيل فريق عمل لتقديم المساعدات العاجلة.

وأوضح، أن مؤسسة مصر الخير بدأت في عمليات حصر شاملة للمنازل المتضررة من السيول بالتعاون مع المحافظة وتحديد حجم الضرر والخسائر وذلك تمهيدا لتدخل المؤسسة، كما قام فريق من القطاع الهندسي بالمؤسسة بعمل معاينة للمنازل وتحديد حجم التلفيات والخسائر لتحديد حجم التدخلات المطلوبة لتطوير المنازل المتضررة وفقاً للمعايير والضوابط التي تحددها المحليات ومديرية الري بأسوان.

ومن جهته قال المهندس تامر حسن، رئيس القطاع الهندسي بمؤسسة مصر الخير، إن مؤسسة مصر الخير تعمل مع محافظة أسوان لتحديد المنازل التي تضررت من السيول في بعض مناطق المحافظة، وسوف تقوم بترميم أو إعادة بناء المنازل حسب الاحتياج، مشيراً إلى أنه جار العمل على توريد وتشوين أدوات ومتطلبات الترميم وإعادة البناء.

وأضاف حسن، أننا قمنا بالتحرك السريع لحصر كافة الاحتياجات الهندسية والبدء في شراء مواد البناء وتمت عمليات الحصر لتحديد التدخلات الإنشائية وفقا لطبيعة المنطقة الجغرافية وتلبية احتياجات الأسر وتم مراعاة أن يتم إعادة ترميم أو بناء لتحقيق الاستدامة بتوفير منازل آمنة قادرة علي حماية الأسر ومواجهة أي تغيرات أو أزمات وكوارث طبيعة وبالفعل تم البدء في أول منزل بالتنسيق مع المحافظة حتى يتم تنسيق كافة الأمور الخاصة بالتدخلات القادمة للمنازل المتضررة.