طفرة جديدة فى مجال التعليم العالى بين مصر والمغرب

الخميس 18/نوفمبر/2021 - 09:26 ص

استقبل الأستاذ الدكتور محمد خلفاوي، الكاتب العام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمملكة المغربية، الأستاذ الدكتور أشرف العزازي وكيل أول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات – جمهورية مصر العربية بمكتبه بالمقر الرئيسي لوزارة التعليم العالي بمدينة الرباط.

خلال اللقاء تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبخاصة أوجه دعم التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية ونظيرتها المغربية من خلال التطوير والانفتاح على آفاق جديدة، سواء تعلق الأمر بالطلبة الراغبين في الدراسة بكلا البلدين من خلال زيادة عدد مقاعد المنح المقدمة للطلاب الوافدين وتولية الاهتمام فيما يخص معادلة الشهادات الممنوحة سواء من المملكة المغربية أو من جمهورية مصر العربية وإبرام اتفاقيات التبادل الثقافي في تخصصات مختلفة الذي سيساعد بدوره في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في كل من المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية.

وأعرب رئيس القطاع عن اهتمامه البالغ بتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين من خلال تذليل كل العقبات التي يمكن أن تواجه التعاون الثنائي المشترك بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية وعن دور وزارة التعليم العالى المصرية من خلال ادارة الوافدين التى تقوم بتسهيل ولوج الطلاب للجامعات المصرية وأيضا أعرب سيادته عن أهمية تواجد اتفاقات ثنائية بين الجامعات المصرية والمغربية وتفعيل الاتفاقيات السابقة من خلال الوزارتين الموقرتين وأيضًا تعزيز البحث العلمى المشترك والحرص على التواجد بالمؤتمرات التى تنظمها الوزارتين والتى تخص التعليم العالى والبحث العلمى.

ومن جانبه رحب السيد الكاتب العام بوزارة التعليم العالي المغربية بزيارة نظيره المصري للمملكة المغربية مشيرا إلى عمق علاقات الصداقة والمودة التي تربط البلدين الشقيقين، والى الدور الريادي لجمهورية مصر العربية في التعليم العالي سواء على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ومدى قوة ومتانة العلاقات المصرية المغربية في شتى النواحي التعليمية والثقافية منذ عقود.

وفي ختام اللقاء أهدى السيد الكاتب العام للسيد الأستاذ الدكتور / اشرف العزازي وكيل أول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات –جمهورية مصر العربية كتاب " الرباط عبق تاريخ، إشعاع وتألق" وبدوره قدم السيد رئيس القطاع درع قطاع الشئون الثقافية والبعثات – بوزارة التعليم العالي المصرية.