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الخميس 18 نوفمبر 2021
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البوابة ستار

ماسبيرو يودع ثاني إعلامية في 48 ساعة.. وفاة المذيعة شيرين الدويك إثر جلطة في الشريان التاجي

البوابة نيوز
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توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم الإعلامية شيرين الدويك المذيعة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وذلك بعد يومين فقط من وفاة المذيعة مها حسني، من ماسبيرو أيضًا، وكشفت الصفحة الرسمية لماسبيرو سبب وفاة الإعلامية شيرين الدويك، موضحة أنها أصيبت بجلطة في الشريان التاجي.

بينما أعلنت الإعلامية ميرفت المليجي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة زميلتها شيرين الدويك، التي رحلت عن عالمنا منذ ساعات قليلة.

وكتبت ميرفت المليجي: «الزميلة شيرين دويك في ذمة الله بشكل مفاجيء.. ألم في المعدة.. ثم تشخيص الطبيب أنه قولون.. ثم وفاه أثناء النوم بعد ساعات.. ربنا يرحمها ووحده عالم ما ألم بها من أوجاع وما مرت به في ساعتها الأخيرة».

واختتمت الإعلامية: «ادعولها بالرحمة وربنا يصبر أبناءها وأهلها.. وخلوا بالكوا من صحتكم، الدنيا فعلا صغيرة، وكل يوم بتصغر أكتر».

 

سيرة ذاتية

١- تعد شيرين الدويك من الإعلاميات اللاتي حققن نجاحا علي شاشات ماسبيرو ببرامجهن، إذ كانت تقدم برنامجا أسبوعيا بعنوان جناب السفير.

٢- عملت في بدايتها كمذيعة في قنوات إيه آر تى.

٣- عملت بعد ذلك بالتليفزيون المصري وبدأت كمذيعة ربط مع البرامج، كما شاركت في تقديم مجموعة من حفلات ليالي التليفزيون.

٤- قدمت مجموعة من البرامج الناجحة منها «نص ساعة صحافة» وألبوم الذكريات.

٥- انتقلت بعدها للعمل بالقناة الأولى.

٦- قدمت برنامج "مع الناس" في رمضان على التلفزيون المصري.

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