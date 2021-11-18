د خالد كمال يكتب.. التخاطر وتوارد الأفكار

الخميس 18/نوفمبر/2021 - 08:43 ص

التخاطر وتوارد الأفكار واحد من اغرب الظواهر الانسانيه المعروفه، والتي حاول العلماء وضع نظريات مختلفه لتفسيرها.قديما لكنها جميعا كانت بعيده عن الصواب او غير مثبته علميا.

فما هو التخاطر؟

تعرفه معاجم علم النفس بانه انتقال افكار وصور عقليه بين الكائنات الحيه دون الاستعانه بالحواس العاديه، او هو نقل الافكار والمعلومات من عقل الى اخر دون وسيط مادي حيث يقوم العقل بارسال طاقه غامضه الى عقل اخر فيستقبلها ويقوم بتحليلها وادراكها.

وقد فسرت الطاقة على انها شبيهه بموجات الراديو او الموجات الكهرومغناطيسية ومعظم حالات التخاطر تحدث بشكل تلقائي دون تخطيط مسبق.

خاصه في الاوقات العصيبة التي يتعرض فيها الانسان الحبيب او الصديق او القريب لظروف صعبه او خطيره فكثير من الامهات مثلا تشعر بما يحدث لأبنائهن وهم بعيدين عنها. وبخاصه اذا كانت مشكله خطيره او مصيبه مثل حادث السياره او مرض مفاجئ وشديد وجميعنا لنا مشاهدات في هذا الاطار.

وهناك تفسير حديث لظاهره التخاطر قامت بتقديمه بعض الابحاث والدراسات على انه الافكار التي تنتقل من المخ الي باقي خلايا الجسم عن طريق موجات كهرومغناطيسية ثم تنتقل الى الفضاء الخارجي بسرعه كبيره جدا قياسات تصل الى 60 الف كيلو في الساعه حيث يتم استقبالها من قبل العقول والارواح المتوافقه مع المرسل تحدث طوارئ في الافكار والمشاعر بين هؤلاء الاشخاص وقد يرفض البعض هذا الكلام ولا يعترف بهذه الظاهره لانه لا يمكن ملاحظتها بشكل حسي مادي ملموس الا ان العديد من المعاهد والمؤسسات العلميه المعتبره قامت بدراسه هذه الظاهرة واجره التجارب عليها منذ الثمانينات من القرن الماضي ومن اشهر هذه التجارب ثم انه تم جمع 20 توأم متشابهين في سن من 18 الى 30 سنه ذكور واناث وهو وضع نصفهم تحت اشراف جامعه في السويد بأوروبا والنصف الاخر في مكان الإقامة داخل احدى الجامعات في امريكا وقام فريق بحثي بملاحظه كل مجموعه وقد حدثت ظواهر غريبه حيث كان يعلم اغلبيه التوائم ما يفعله اشقائهم في هذه اللحظه.

لكن اغرب مع حدث ان احد افراد المجموعه في امريكا نهض ليلا ممتقع الجبين يتالم بشده وعندما تجمع حوله المشرفون واحضره له الاطباء ذكر انه لا يوجد به شيء اخاه هو الذي يتالم بشده وعلى ما يبدو انه نائم وقد أشار لمكان الزائده الدوديه على الفور اتصل العلماء بفريق السويد وذهبوا الى الاخ المذكور فوجدوه نائما غارقا في عرقه يتلوى وعلى وشك الدخول في غيبوبه فأخذوه الى غرفه العمليات ليكتشفوا أن الزائده الدوديه كانت على وشك الانفجار.

انقذ حياته قبل النهايه بلحظات ربما هذه من اقوى المواقف العلمية المثبته التي تؤكد وجود التخاطر وتوارد الافكار والمشاعر مما دفع الكثير من الرافدين لهذه الظاهره الى الاعتراف بها.

وفي ثقافتنا الاسلاميه ما يؤيد ذلك من روايات صحيحه عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه لكن الرسول ياتيه الوحي من السماء أما الصحابه فهم بشر عاديون كلنا نعلم واقعة سيدنا عمر رضي الله عنه عندما كان يخطب في يوم الجمعه في المدينه وفي منتصف الخطبه قال يا ساريه الجبل يا ساريه الجبل وبعد هذه الواقعة بعده اشهر عاد ساريه بن زنيم وكان يقود احد الجيوش الاسلاميه فقال له كنا نحارب العدو في خفض من الارض لايام طويلة واذا بصوت يجلجل في الميدان لم ادركه بادئ الامر وبعد ذلك علمت انه صوت امير المؤمنين عمر بن الخطاب نفذت ما قال وصعدت الى الجبل فما هي الا ايام قليله واحرزنا النصر بفضل الله.

ومما رواه سيدنا علي رضي الله عنه انه راى في المنام انه عن امراه بباب المسجد تحمل طبق من تمر قالت خذ هذا الطبق واعطيه لرسول الله فاخذته وعدت به فاخذه الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام واطعمني حبه من تمر هذا الطبق في فمي فمضغتها فما وجدت في حلاوتها شيئا فقلت زدني يا رسول الله ولكن استيقظت على اذان الفجر. فقمت وتوضأت ثم ذهبت لصلاه الفجر خلف امير المؤمنين عمر بن الخطاب.

فلما انتهينا من الصلاه خرجت فاذا بالسيده فعلا عند باب المسجد تحمل طبقا من التمر قالت خذ هذا يا علي واعطه لامير المؤمنين فلم اعطيته له تناول حبه ووضعها في فمي فمضغتها فوجدت لها حلاوه فقلت زدني يا امير المؤمنين

فقال عمر: لو زادك رسول الله لزدناك.

فاصبحت اقلب كفا علي كف فقلت يا امير المؤمنين أهو وحي يوحى اليك ام رؤية رأيتها ؟!

فقال عمر ما هي رؤيه ولا غيب لكن المؤمن اذا اخلص قلبه لله اصبح يري بنور الله عز وجل.

هكذا فنحن في حياتنا نرى الكثير من الظواهر الغريبه ومنها ظاهره التخاطر وتوارد فهل حدث ذات مره معك او حدث لاحد اصدقائك شيء من هذا عزيز القارئ ارجو ان تكتب في التعليقات لعلنا نضمن بعضا مما كتبته من تجارب في المقاله القادمه ان شاء الله.