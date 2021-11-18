كورونا في السعودية.. تسجيل 42 حالة وتعافي 39 حالة

الخميس 18/نوفمبر/2021 - 01:28 ص

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في السعودية خلال الساعات الـ 24 الماضية تضمنت تسجيل 42 حالة مؤكدة، وتعافي 39 حالة، وتسجيل حالتي وفاة، فيما بلغت الحالات الحرجة 47 حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي الإصابات بلغ 549339 حالة، وبلغت حالات التعافي 538412 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 8820 حالة.