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الخميس 18 نوفمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في السعودية.. تسجيل 42 حالة وتعافي 39 حالة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في السعودية خلال الساعات الـ 24 الماضية تضمنت تسجيل 42 حالة مؤكدة، وتعافي 39 حالة، وتسجيل حالتي وفاة، فيما بلغت الحالات الحرجة 47 حالة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي الإصابات بلغ 549339 حالة، وبلغت حالات التعافي 538412 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 8820 حالة.

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