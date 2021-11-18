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الخميس 18 نوفمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في فلسطين.. تسجيل 252 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 وفيات، و252 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و390 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.
 

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