سام مرسي: جاهز للعب في الدوري المصري وأتمنى العودة سريعًا للمنتخب

الخميس 18/نوفمبر/2021 - 12:29 ص

أعرب سام مرسي لاعب نادي إيبسويتش تاون الإنجليزي، عن أمنيته فى العودة سريعًا للمنتخب المصري مرة أخرى.

وقال مرسي في تصريحات لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي: "أعلم أن الجهاز الفني للمنتخب المصري يتابعني، وكذلك الجماهير، واتمني العودة للمنتخب.

وأضاف ان كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر يمتلك خبرة جيدة، والمنتخب سيتحسن تحت قيادته، وينتظره مستقبل باهر، وهذا ما يظهر من اختياره لعدد من اللاعبين الشباب للمشاركة مع المنتخب.

وتابع سام مرسي أنه يخوض التدريبات بكل قوة ويسعي لزيادة قدراتي، من أجل اقناع المدير الفني للفراعنة، وأن احصل على فرصة مع المنتخب مرة أخرى.

وكشف سام مرسي عن حقيقة اهتمام الأندية المصرية بالتعاقد معه في فترة الانتقالات الماضية، مؤكدًا أن هناك شخصا مصريا تواصل معي للعب في الدوري المصري، لكنه لم أعرف اسم النادي، مشيرًا إلى عدم ممانعته فى اللعب داخل الدوري المصري الذى يضم العديد من الأندية الكبرى والتي تقدم مستويات متميزة.

ونفى مرسي وجود اية اتصالات بينه وبين الجهاز الفني السابق للمنتخب بقيادة حسام البدري.

واختتم مرسي كلامه مشيدًا بما يقدمه محمد صلاح فى الدورى الإنجليزي، وأعتقد أنه يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب فى العالم.