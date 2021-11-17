"في حب الوطن".. ورشة فنية بثقافة السويس

الأربعاء 17/نوفمبر/2021 - 07:46 م

نفذت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة بفرع ثقافة إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب الصحفي محمد نبيل مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية والبرامج التوعوية والخطط التثقيفية لنشر الفكر والوعي الصحيح في كافة ربوع مصر المحروسة، ولتقوية وتعميق حب الوطن لدى الأطفال.

واستضافت مكتبة الطفل بقصر ثقاقة السويس مجموعة أطفال من مدرسة احمد عبده لتنفيذ ورشة فنية تحت عنوان "في حب الوطن" والتى تهدف الي إثراء الفكر التوعوي للأطفال بتوسيع مدارك الطفل وصقل مواهبه الإبداعية لتشجيع روح الابتكار وبناء المستقبل وكيف يمكن أن يحب كل منا وطنه ويعبر عن حبه بفنه وارتقاء فكره.