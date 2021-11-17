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الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

ثقافة

"في حب الوطن".. ورشة فنية بثقافة السويس

جانب من الأنشطة
جانب من الأنشطة
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نفذت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة بفرع ثقافة إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب الصحفي محمد نبيل مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية والبرامج التوعوية والخطط التثقيفية لنشر الفكر والوعي الصحيح في كافة ربوع مصر المحروسة، ولتقوية وتعميق حب الوطن لدى الأطفال.

واستضافت مكتبة الطفل بقصر ثقاقة السويس  مجموعة أطفال من  مدرسة احمد عبده لتنفيذ ورشة فنية تحت عنوان "في حب الوطن" والتى تهدف الي إثراء الفكر التوعوي للأطفال بتوسيع مدارك الطفل وصقل مواهبه الإبداعية لتشجيع روح الابتكار وبناء المستقبل وكيف يمكن أن يحب كل منا وطنه ويعبر عن حبه بفنه وارتقاء فكره.

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الهيئة العامة لقصور الثقافة فرع ثقافة إقليم القناة وسيناء الخطط التثقيفية البرامج التوعوية نشر الفكر