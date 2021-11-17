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الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة لايت

3 ديسمبر.. انطلاق الموسم السابع من "Cairo Wedding Festival"

الموسم السابع من
الموسم السابع من Cairo Wedding Festival
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أيام قليلة تفصلنا عن اقامة الموسم السابع للحدث الاكبر في عالم الزفاف Cairo Wedding Festival بأحد فنادق القاهرة الكبري، والذي يسلط الضوء على أهم الخبراء والمتخصصين في حفلات الزفاف بـ مصر والشرق الاوسط، حيث من المقرر إقامة النسخة السابعة من Cairo wedding festival الجمعة المقبلة 3 ديسمبر 2021.

وصرح السيد محمد عبد الفتاح الرئيس التنفيذي لـ Cairo Wedding Festival :"أن المهرجان هذا العام يأتي في وقت هام للغاية بعد طول انتظار حيث كانت حفلات الزفاف متوقفة لبضعة أشهر نتيجة جائحة كورونا الامر الذي يجعل من هذه الدورة أهمية لرغبة كل العارضين بتقديم أفضل ما لديهم من منتجات وخدمات لكل زوار المهرجان و بالاخص المقبلين على الزواج".
 

تكريم نجوم الفن

وأضاف :" ان النسخة المقبلة ستشهد مفاجآت عديدة وعروض قوية من كل المشاركين وتقديم تخفضيات تصل الى 50% على بعض المنتجات والخدمات ، وسيتاح الفرصة للمقبلين على الزواج للالتقاء بأهم مصممي الازياء وخبراء التجميل ومنظمي حفلات الزفاف ومصورين ومهندسي الديكور وعيادات تجميل وغيرها من المجالات من مصر وبعض الدول العربية وكذلك سيتم تقديم فقرات ترفيهية وعروض موسيقية متميزة".

وتشهد النسخة السابعة من Cairo Wedding Festival تكريم بعض المتميزين في مجال حفلات الزفاف ونجوم الفن، والذين سيتم منحهم جائزة CWF Award بحضور نجوم المجتمع والمشاهير.
 

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