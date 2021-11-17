اختتام المهرجان الرياضي الترويحي لطلاب الكليات بالإسماعيلية

الأربعاء 17/نوفمبر/2021 - 12:46 م

اختتمت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات المهرجان الرياضي الترويحي لطلاب الكليات المتخصصة ( كليات التربية الرياضية ) بالإسماعيلية للعام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢ ، تحت شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة"، والذي أقيم على شواطئ القناة بقرية اللوتس بمدينة فايد بالإسماعيلية، خلال الفترة من ١٤ لــ ١٧ نوفمبر الجاري.

جاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

شهد حفل الختام وتوزيع الجوائز سامى عبد الحليم مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية وأحمد عبدربه مدير عام النشاط الطلابى ومؤمن عبدالرحيم محمود مدير ادارة الكليات المتخصصة وإيهاب صلاح وكيل المديرية للرياضة.

وفي كلمته نقل أحمد عبد ربه تحيات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للطلبة والطالبات المشاركين في فعاليات المهرجان، مؤكداً حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم سُبل الدعم لطلاب الجامعات المصرية لممارسة جميع الأنشطة الطلابية، مما يسهم في توثيق التعاون بين طلاب الجامعات ودعم قدراتهم ، ورفع الكفاءة البدنية، وزيادة ممارسة النشاط الرياضي والترويحي لتخريج شباب قادر على تحمل مسؤولية بلاده ، والذي يُساهم بشكل إيجابي في تكوين شخصية الطالب وتأهيله بدنيًا ونفسيًا، بالإضافة إلى أن التنظيم والمشاركة بمثل هذه المهرجانات تساعد على غرس قيم المنافسة الشريفة وتحقيق التواصل والاندماج بين طلاب الجامعات .

وأقيمت مجموعة من الألعاب الترويحية ( الكرة الطائشة - شد الحبل الرباعي - قمع قائم وقمع نائم - حرب الكرات - تتابع التمرير السريع - تصويب الحلقات علي الاقماع - جرس الفوز ) بين المشاركين من البنين ..

والتي جاءت نتائجها كالتالي :-

مجموعة الألعاب الترويحية ( بنين )

المركز الأول : جامعة المنصورة

المركز الثاني : جامعة المنوفية

المركز الثالث : جامعة كفر الشيخ

مجموعة الألعاب الترويحية ( بنات )

المركز الأول : جامعة المنوفية

المركز الثاني : جامعة كفر الشيخ

المركز الثالث : جامعة أسيوط

وشارك ضمن فعاليات المهرجان ٣٠٠ طالب وطالبة يمثلون ٣٠ كلية من كليات التربية الرياضية بالجمهورية إلى جانب ممثلي هيئة الإشراف بالكليات وممثلي الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بالوزارة بالإضافة إلى ممثلي مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية .

يذكر أن فعاليات المهرجان الرياضي تأتى في إطار المشروع القومي للياقة البدنية وفي ضوء اهتمام القيادة السياسية وحرص وزارة الشباب والرياضة على الاهتمام بالشباب وتنمية روح الولاء والانتماء إلى جانب خلق جيل قادر على تحقيق التنمية تماشيًا مع رؤية *مصر 2030* .