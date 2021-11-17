اللواء محمد الشربيني يحصل على الدكتوراه مع مرتبة الشرف في «علوم الشرطة»

الأربعاء 17/نوفمبر/2021 - 11:50 ص

حصل اللواء محمد الشربيني، على درجة الدكتوراه من أكاديمية الشرطة بدرجة جيد جدًا مع مرتبة الشرف.

وناقش اللواء دكتور محمد الشربيني رسالته المقدمة لنيل درجة الدكتوراه في علوم الشرطة، وتحمل اسم استخدام الرابط الإلكترونى فى إدارة الكوارث دراسة مقارنة مع الاستعانة بتطبيقات gis وgps والاستشعار عن بعد، بحضور لفيف من الأساتذة والقيادات الأمنية بوزارة الداخلية.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من اللواء الدكتور محمد حافظ الرهوان أستاذ الاقتصاد والمالية بكلية الشرطة والأستاذ الدكتور، محمد على إبراهيم عميد كلية النقل الدولى واللوجستيات سابقا، والأستاذ الدكتور هشام عبدالغفار البدوى أستاذ ورئيس قسم الشبكات بالمعهد القومى للاتصالات والعميد الدكتور أشرف عبدالفتاح أبو المجد الأستاذ المساعد بقسم القانون العام بكلية الشرطة.