عطل مفاجئ بالخط الثالث لمترو الأنفاق

الأربعاء 17/نوفمبر/2021 - 09:08 ص

أعلنت شركة RATP الفرنسية العالمية، والتى تدير الخط الثالث للمترو (العتبة - عدلي منصور)، عبر الإذاعة الداخلية منذ قليل، بوجود عطل مفاجئ تسبب في تأخير بعض القطارات، موضحة أنه جارٍ العمل على إصلاح العطل، وعودة حركة القطارات إلى طبيعتها مرة أخرى، مقدمة اعتذارا لجمهور الركاب المسافرين عن تأخير بعض القطارات لدقائق معدودة.

وقال مصدر مسؤول في الخط الثالث للمترو، إنه جارٍ عودة حركة القطارات إلى طبيعتها مرة أخرى، وأن الشركة تعمل حاليا على إصلاح العطل المفاجئ والذي تسبب في تأخر بعض القطارات، منوها بأن الشركة الفرنسية حريصة على تقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب بالخط الثالث للمترو، موضحا أن جميع القطارات العاملة تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحفاظ على حركة مسير القطارات، وسلامة وأرواح المواطنين.