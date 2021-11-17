محافظات تحت خطر الأمطار والسيول .. الحكومة تتخذ كافة الإجراءات لمواجهة التغيرات المناخية | أسوان .. "بلاد الذهب" تنجو بأقل الخسائر

الأربعاء 17/نوفمبر/2021 - 02:37 ص

تقرير|حسام الحاروني _ وفاء عبدالرازق _ أمل أنور _ أسماء منتصر _ مصطفى بكر عبدالوهاب

تشهد عدة محافظات فى مصر خلال فصل الخريف هطول الأمطار بغزارة تصل حد السيول ما دعى الحكومة والجهات التنفيذية لعمل اجتماعات يومية تعقد بالدواوين العامة، لوضع الخطط المناسبة استعدادًا لقدوم فصل الشتاء مع تنفيذ مشروعات الحماية، وتجهيز السدود والبحيرات تجنبًا لمخاطر السيول وهطول الأمطار، المتوقع خلال الفترة المقبلة.

وتحدث السيول كل عام مع مطالع شهر الخريف حيث تتسبب السيول فى العديد من الأزمات والحوادث سنويًا على مستوى العالم أجمع، من التأثير السلبى على الأراضى الزراعية من ناحية، والأزمات المرورية وإغلاق الطرق من ناحية أخرى، فضلًا عن تسببها فى انهيار بعض العقارات وخسائر بشرية فادحة.

وأعدت الحكومة خطتها الاستراتيجية لمواجهة السيول فى فصل الشتاء، والمخاطر المحتمل حدوثها من خلال التواصل مع كل المحافظين فى المحافظات بشأن تطهير جميع مخرات السيول، وإجراء رصد ميدانى على جميع المحافظات للتأكد من إتمام الإجراءات اللازمة، وخاصةً الوجه القبلى والقريبة من الجبال والإسكندرية، التى تتعرض للسيول فى الشهور الأخيرة من كل عام، وذلك نتيجة التقلبات الجوية والتغيرات المناخية.

وشهدت محافظة أسوان تغيرات مناخية كبيرة أعقبها العديد من مشاهد الرعب والخوف والقلق والحسرة حيث تعرض عدد من أهالى وسكان أسوان للدغات العقارب بسبب الطقس السيئ الذى تسبب فى خروج العقارب ومهاجمة المواطنين بالإضافة إلى انهيار عدد من المنازل وهو الأمر الذى دعا إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة السيول.

أسوان .. «بلاد الذهب» تنجو من السيول بأقل الخسائر

فى سباق مع الزمن وتنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالإسراع بمعدلات الإنجاز وتكثيف الجهود لإزالة وإحتواء تداعيات السيول التى شهدتها المحافظة مساء الجمعة الماضى يواصل اللواء أشرف عطيه جولاته الميدانية بالقرى والنجوع والمناطق السكنية المتضررة جراء تعرض المحافظة للسيول والرياح الشديدة شملت محطة جبل شيشة لمياه الشرب.

ويغذى الخط 5 مناطق سكنية هى الشلال والصداقة القديمة والمنطقة الصناعية بالعلاقى، بجانب عمارات وعزب كيما والسيل الجديد حيث تمت أعمال الإصلاح، وضخ المياه للمنازل، وأيضًا تفقد عزبة المرشح، بجانب الأعمال الجارية لترميم وإعادة الشيء لأصله بطريق الشلال- السد العالى شرق، فضلًا عن محطة رفع الصرف الصحى ببركة الدماس حيث رافقه خلاله نائبه أحمد شعبان، ومسئولى الجهات التنفيذية.

وأكد اللواء أشرف عطية على أن الأوضاع داخل هذه المناطق تسير إلى الأفضل فى ظل إعادة تشغيل التيار الكهربائى ومياه الشرب فى نحو 95% من هذه المناطق، بجانب الاستمرار فى حصر المنازل والأسر المتضررة والذى وصل العدد التقديرى لها لنحو 700 أسرة حتى الآن، فيما تعرض نحو 103 منازل لانهيار جزئى وكلى، وخاصة فى قرى مناطق غرب أسوان والكوبانية وأبو الريش، بالإضافة إلى عزبة الشلال وعزب كيما.

وطمأن محافظ أسوان المواطنين المتضررين بأن هناك لجان حصر تعمل فى جميع المناطق لرصد أي إنهيارات جزئية أو كلية حيث ستقف الدولة بجانبهم حتى يتم ترميمها أو إنشاؤها من جديد في ظل اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتحقيق الاستقرار المعيشى لهم.

كما استجاب المحافظ لعدد من المواطنين بإعطائهم الأسبقية فى أعمال الرصد وبدء الشركات والمقاولين المنفذين للتدخل في أعمال الترميمات والإنشاءات، علاوة على قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع الحماية المدنية لسرعة شفط تجمعات المياه.

وتلقى محافظ أسوان إتصالًا تليفونيًا من الدكتور مصطفى مدبولى الذى حرص على الاطمئنان للأوضاع داخل المحافظة وجهود إحتواء تداعيات السيول، مؤكدا على أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أعطى توجيهاته بتوفير عدد 6 مولدات كهربائية احتياطى لتوزيعهم بمحطات مياه الشرب بجبل شيشة وجبل تقوق وفريال لتثبيت التيار الكهربائى وعدم التعرض لوقف تشغيلهم، وبالتالى ضمان تدفق المياه بجميع أنحاء مدينة أسوان.

وكشف «عطية» عن أن أى مساعدات عينية أو مادية سترد من صندوق تحيا مصر أو المؤسسات الخيرية سيتم توزيعها على المتضررين بواسطة المجتمع المدنى بعيدًا عن أي مجاملات لتحقيق الشفافية والعدالة الكاملة فى آلية التوزيع.

وأكد نائب المحافظ على أن هناك متابعة لحظية من محافظ أسوان لكافة الجهود الجارية، وخاصة رفع وتجفيف تجمعات المياه داخل الشوارع الرئيسية والداخلية لتسهيل حركة المشاة والمرور، من خلال معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى، علاوة على قيام قطاع كهرباء أسوان بأعمال تأمين المحولات والموصلات الكهربائية والتأكد من تجفيفها قبل إطلاق التيار الكهربائى لها للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

وكان اللواء أشرف عطية أعطي للجهات المعنية مهلة 72 ساعة لإعداد حصر شامل بكل نزاهة وشفافية ودقة لجميع المنازل المتضررة التى شهدت انهيارات جزئية أو كلية من خلال لجنة محايدة تضم المحليات والتضامن الاجتماعى والإسكان والأملاك والشئون القانونية، على أن يتم إعداد تقرير فنى مصور عن كل حالة على حدة، على أن يتم وضع الأسبقية لإعادة الشىء لأصله والتعويضات للمنازل التي انهارت كليًا وتسببت فى دخول أصحابها والأسر إلى معسكرات الإيواء العاجل للإسراع بتحقيق الاستقرار المعيشى والنفسى للمتضررين.

ولفت إلى أنه تم توصيل التيار الكهربائى ومياه الشرب لجميع القرى والأحياء والمناطق السكنية بمركز ومدينة أسوان باستثناء 3 مناطق جارى العمل فيها هي الشلال والناصرية العليا وبعض عزب كيما، كما أنه جار رفع الأشجار وأعمدة الإنارة، وتراكمات الرمال على الطرق في المواقع التى شهدت انهيارات جبلية لتسهيل الحركة المرورية.

توافر لقاحات العقارب والثعابين

وتفقد أشرف عطية مستشفى غرب أسوان المركزى حيث اطمأن المحافظ على توافر أمصال العقارب والثعابين، كما وجه بقيام وكيل وزارة الصحة إلى دعم المستشفى بالكوادر الطبية والمستلزمات والأدوية العلاجية، مؤكدًا على أن الدولة والحكومة تقف معهم فى هذه الظروف الطارئة من خلال الإسراع فى توصيل المرافق العامة وضخ الخدمات لتخفيف المعاناة عنهم.

وفى نفس السياق كلف «عطية» المسئولين بالعمل على تطهير بربخ نجع الشيخ على بأبو الريش لتصريف أي تراكمات من المياه، بجانب رفع القمامة والمخلفات مع على جانبي مصرف السيل، والعمل على تطهيره بشكل دورى، بالإضافة إلى تحرير محاضر مخالفة لبعض الوصلات العشوائية لبعض المنازل والمبانى الواقعة على المصرف، مع ضرورة نشر الوعى لدى الأهالى بعدم إلقاء أى مخلفات إلا فى الحاويات المخصصة لذلك بالتنسيق مع جمعيات المجتمع المدنى بهذه المناطق.

وكان اللواء أشرف عطيه أعلن عن منح طلاب المدارس بجميع المراحل والإدارات التعليمية إجازة إستثنائية الأحد الماضى وذلك بالتنسيق مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بهدف الحفاظ على سلامة وأرواح الطلاب فى ظل إحتمالية استمرار سوء الأحوال الجوية، بجانب إتاحة الفرصة لشفط تراكمات المياه والتأكد من سلامة المنشأت والوصلات الكهربائية، لافتًا إلى أنه حرصًا على تيسير الإجراءات ومنع التزاحم لتقديم المستندات الخاصة بالمعلمين الراغبين فى العمل بنظام الحصة فقد تقرر إجراء التقديم إلكترونيًا من يوم الأحد وحتى الثلاثاء المقبل.

وأضاف أنه جار حصر جميع الخسائر سواء من الإنهيارات الجزئية أو الكلية للمنازل والمبانى، بجانب الإصابات والتى جاءت معظمها من لدغات العقارب بنحو 503 مواطنين حتى الآن، فيما جار إعداد تقرير عن حالة المدارس والكليات بجامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لاتخاذ القرار المناسب حيالها.

جثامين الموتى تجرفها مياه السيول

كما شهدت منطقة مقابر الشلال جنوب مدينة أسوان، انجراف عدد من جثامين ورفات الموتى، بسبب غرق الجبانة بالأمطار الغزيرة والسيول التى، فيما تسابق الأهالى فى إعادة تكفين الجثث المتناثرة وإعادتها إلى المقابر، فى الوقت الذى دفعت فيه أجهزة محافظة أسوان المعنية بسيارات كسح المياه لنزح المياه المتراكمة داخل المقبرة.

وبالتزامن مع الأحداث التى قد تعرضت لها المحافظة وتنفيذا لتعليمات الدكتور "إيهاب حنفى" وكيل وزارة الصحة بأسوان قامت إدارة الملاريا بالمديرية بتنفيذ حملات مكثفة لمكافحة العقارب بمنطقة أبوالريش بمركز أسوان، كم تم سحب عينات عشواية من جميع الأعمار السنية للمواطنين لفحصها والاطمئنان علىسلامتهم من الملاريا كإجراء روتينى صحى، وذلك تحت إشراف الدكتورة مروة محمود مدير إدارة الأمراض المتوطنة، يأتى ذلك ضمن الخطة الموضوعة لتكثيف حملات المكافحة الحشرية على المناطق المتضررة من تزايد ظهور العقارب بها كالمناطق الجبلية، والمناطق القريبة من مخرات السيول.

وأوضح اللواء أشرف عطية بأنه بالتوازى مع ذلك تم توفير الأمصال فى جميع المستشفيات والمراكز الطبية ضد لدغات العقارب، بجانب الدفع بفرق الطب الوقائى المتحركة والإسعاف داخل القرى والمناطق المتضررة للتعامل السريع مع أي حالات طارئة.

وفى نفس السياق كشف المهندس محمد على وكيل وزارة الرى بأسوان عن أنه تم تصريف جميع كميات مياه الأمطار التى سقطت من خلال 36 مخرا صناعيا و27 سد إعاقة وحاجزا ترابيا، بجانب 13 بحيرة صناعية موزعين بجميع أنحاء المحافظة حيث تم تصريفها إلى المصارف المائية، وخاصة فى 4 مناطق بعزب كيما والكسارة بالجزيرة، وأبو الريش بمركز أسوان، علاوة على السراج بمركز إدفو مما ساهم فى انحصار الأضرار والخسائر بشكل جيد.

سوهاج | تطهير المخرات.. والمحافظ: مستعدون لأى طوارئ



بمجرد حدوث سيول محافظة أسوان التى لا تبعد كثيرا عن محافظة سوهاج بدأت محافظة سوهاج خطة كبرى استعدادا لحدوث أى سيول فى المحافظة.

فسوهاج من المحافظات التى تعانى من تخطيط عشوائي لبعض القرى حيث توجد قرى تقع أسفل الجبل من الناحية الشمالية ما يجعلها مهددة فى حال حدوث أى سيول أو أمطار بشكل كبير ومتواصل.

لذلك أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أية سيول أو أمطار محتملة بنطاق المحافظة، لافتا إلى انه منذ بداية فصل الشتاء تم رصد بعض الغيوم والرعد ولا توجد أمطار غزيرة حتى الآن وأشار إلى استعداد الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، واتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية اللازمة منها التأكد من جاهزية مخرات السيول وتطهير المصارف باستمرار وانعقاد غرفة العمليات بالمحافظة على مدى 24 ساعة لرصد أية أحداث، بالإضافة إلى التنسيق مع كافة المحافظات المجاورة وكافة الجهات سواء الحكومية أو قطاع خاص للتعاون في حالة حدوث أزمات.

وفِي سياق متصل أكد على المرور بصفة دورية على مخرات السيول والتأكد من جاهزيتها وخلوها من الحشائش والمخلفات وأية عوائق أو تعديات تمنع سريان الماء، ومراجعة كافة السدود المنفذة عليها، مشيرا إلى وجود رصيد احتياطى من السلع التموينية بمديرية التموين، وجاهزية مراكز الإيواء وتوافر مهمات الإغاثة لمواجهة أية طوارئ فيما أوضح محافظ سوهاج أنه يتم متابعة نماذج التنبؤ الصادرة من قطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والري، وكذا تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة موقف السيول والأمطار المتوقعة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل فرق طوارئ للتدخل السريع من كافة التخصصات بالوحدات المحلية وتحديد المعدات وأماكن تمركزها، وتمركز فرق الطوارئ، وإعداد دليل اتصال بفرق الطوارئ وسائقى المعدات.

وفِي سياق متصل قام مسئولو الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بتفقد سد الإعاقة بقرية نزلة عمارة التي سبق وان شهدت مشكلات بسبب السيول خلال الأعوام الماضية حيث قام مسئولو الرى بسوهاج، بالتعاون مع مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، بتفقد سد الإعاقة رقم 6 بقرية نزلة عمارة، حيث تم الاطمئنان على جاهزية السد لاستقبال أية أمطار أو سيول محتملة، وخلوه من أية تعديات أو عوائق، وكان قد قد أصدر المحافظ توجيهاته لمسئولى الرى بالمحافظة، والوحدات المحلية، وكافة الجهات المعنية بالمتابعة المستمرة، وتفقد جميع مخرات السيول بنطاق المحافظة بعد وجود أنباء سوء حالة الطقس لإزالة أي معوقات أو تعديات، والتأكد من جاهزية تلك المخرات لمواجهة أى أزمات محتملة.



المنيا .. سيناريو متكامل لمواجهة فصل الشتاء وتقلبات الطقس



استعدت محافظة المنيا لاستقبال فصل الشتاء وأى تداعيات للطقس السيئ من أمطار غزيرة وسيول حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للتعامل مع الأزمة وكيفية إدارتها، حرصا على سلامة وأمن المواطنين وذلك من خلال عمل تدريبات فعلية على الأرض لمراجعة خطة المحافظة الشاملة وعمل محاكاة فعلية لمواقف طارئة، وسيناريو متكامل لمواجهة أزمة السيول، حال وقوعها مع الاستمرار فى مراجعة جاهزية كافة شبكات صرف الأمطار والصلاحية الفنية للسيارات والمعدات الخاصة لكسح وسحب المياه وتنفيذ أعمال تطهير شبكات صرف الأمطار، ومجارى السيول سواء الطبيعية أو الصناعية والتأكيد على الاستمرار فى تحديث قاعدة البيانات المعلوماتية الخاصة بجميع المديريات والجهات بالمحافظة مراجعة أماكن تواجد سيارات الإسعاف والتمركزات الخاصة بسيارات التموين والمياه وسيارات الكسح والإطفاء ورفع البيانات والإحداثيات طول وعرض لكافة الأماكن وإرسالها لغرفة عمليات المحافظة المركزية وتطهير مخرات السيول والمتابعة المستمرة لها وإزالة أى تعديات بشكل فورى والتشديد على رؤساء الوحدات المحلية بالاستعداد بشكل مستمر للطقس السيئ ورفع حالة الطوارئ بشكل دائم فى جميع أنحاء المحافظة.

كما عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعا موسعا لمناقشة خطة المحافظة، لمواجهة مخاطر السيول، ولرفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أوضاع الطقس غير المستقرة والتى من المتوقع حدوثها خلال موسم الشتاء، بما يضمه من أحداث عارضة سواء سيول أو أي أزمات طقسية أو كوراث طبيعية.

واتخذت المحافظة جميع إجراءات الاستعداد الكامل لمجابهة التقلبات الجوية المحتملة من خلال الانتشار السريع للمعدات وصيانة روافع الصرف الصحى وتوفير مصادر التيار الكهربائي اللازم لانتظام عملية التشغيل في حالة هطول الأمطار الغزيرة، وتطهير مخرَّات السيول، بجانب نشر التحذيرات بجميع الوسائل حول كيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية للمواطنين بالمدن الجديدة فى حالة هطول الأمطار والتقلبات الجوية وتم اصطفاف المعدات بشكل مستمر للتأكد من جاهزيتها، والتطهير الدائم لبالوعات الصرف الصحى والمطر والصيانة الدورية لها، حيث يتم دوريًا تطهير وصيانة البالوعات ورفع كفاءتها استعدادًا لأى طوارئ، بجانب تنفيذ عدد من البالوعات الجديدة لتعزيز منظومة صرف المطر فى بعض الأماكن التي تحتاج إلى تعزيز، وذلك ضمن البنود الواردة بعقود التشغيل والصيانة، وكذا التطهير الدورى لشبكات الصرف الصحى.

كما تم تجهيز كافة المعدات وتأمين المحطات والروافع والخطوط والمولدات اللازمة لمجابهة أى تقلبات جوية أوكوارث طبيعية، وسرعة التعامل معها، كما تم مخاطبة كافة الشركات العاملة بـ«المحطات– الروافع– المآخذ– شبكات مياه وصرف– تشغيل وصيانة الكهرباء» لرفع حالة الاستعداد القصوى.

كما تشكيل فرق عمل مجهزة لمجابهة إخطار الأمطار من أفراد ومعدات وآلات شفط جاهزة للعمل عند اللزوم، مضيفًا أنه تم تطهير جميع المطابق الرئيسية وخطوط شبكات مياه الصرف بالمدينة بجميع مراحلها، كما تم تطهير جميع بالوعات الأمطار ليكون هناك استعداد تام عند حدوث أمطار غزيرة.

وقام رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز، بإعداد خطة تفصيلية لتمركز المعدات، بالإضافة لإجراء أعمال الصيانة الدورية لكافة المعدات والتأكد من مدى جاهزيتها وصلاحيتها الفنية، لمواجهة أى تداعيات للسيول لتسهيل عملية إدارة الازمة، موجها كافة الوحدات المحلية والقروية بإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة وإمكانية وضع طبقة عزل، حرصا على سلامة وأمن المواطنين حيال سقوط أمطار.

كما كلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية والمديريات المعنية بالمتابعة المستمرة للأماكن التى يتوقع حدوث أية ظروف مفاجئة بها من أمطار وسيول، والتأكد من مدى جاهزية المراكز والمدن والاستعداد حال وقوع أحداث طارئة من تجهيزات خاصة بمراكز الإغاثة والإيواء العاجل، مع الالتزام الكامل بتنفيذ ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

كما استعدت مديرية الموارد المائية والرى من خلال المتابعة المستمرة لمخرات السيول وتطهير مجراها وإزالة أى عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها حتى مكان الصرف النهائى، بالإضافة للعمل على تقوية الجسور الضعيفة، والتنسيق مع مديرية الطرق لتدبيش جوانب الطرق تجنبًا لحدوث أى انهيارات بها ومراجعة صلاحية مجارى المياه أسفلها، وذلك من خلال استخدام جميع امكانيات المحافظة من معدات ثقيلة وسيارات ومعدات الإنقاذ البري، موجها مديرية التموين بالاستعداد وتوفير المخزون السلعي من الخبز والمواد الغذائية، لضمان توفير غذاء امن للمواطنين.

كما قامت مديرية الصحة بالتنسيق مع هيئة الإسعاف لتوزيع سيارات الإسعاف على المناطق الأكثر عرضة للسيول مع تجهيز كافة المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية القروية بكافة الأدوية المطلوبة وكافة أوجه الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تضافر كافة الجهود والتنسيق الكامل مع كافة مديريات الخدمات ووكلاء الوزارة كل فى اختصاصه تحسبًا لأى تداعيات قد تحدث.

وأكد المحافظ، على استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية على مدى الساعة لتلقى البلاغات وإبلاغها للمسئولين لسرعة اتخاذ القرار المناسب، مشددًا على رفع درجة الاستعداد بجميع نقاط الإطفاء ومواقع أبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية وخطوط التليفونات من خلال شركة الاتصالات ووحدات الإطفاء.



البحر الأحمر .. بتكلفة 990 مليون جنيه.. «الرى» تسابق الزمن للانتهاء من المرحلة الثانية لمنظومة الحماية المتكاملة بمدن المحافظة

بالبدء محافظة البحر الأحمر، فى الاستعدادات لمواجهة السيول وأمطار محتملة خلال أشهر الشتاء المقبل وتحديث وتفعيل خطة مواجهة الكوارث وتجهيز المعدات وبالفعل بدأت تلك الجهات ومعها بقية الجهات المختصة فى تشكيل لجان للمرور على مخرات السيول والبرابخ والطرق ومراكز الإغاثة والسدود والبحيرات التي تم إنشاؤها والجارى العمل فى تنفيذها داخل الحدود الإدارية للمحافظة.

وتسابق وزارة الرى، الزمن الآن للانتهاء من المرحلة الثانية لمنظومة الحماية المتكاملة بمدن محافظة البحر الأحمر، للحد من مخاطر السيول والأمطار الغزيرة والتى يجرى تنفيذها فى المناطق المعروفة بتعرضها للسيول والأمطار الغزيرة خاصة بالوديان الجبلية بداية من قرية الزعفرانة شمالا وحتى حدود مصر الجنوبية، وأن المرحلة الثانية التي يجرى العمل بها الآن على قدم وساق تشمل إنشاء سد خرسانى وأربعة حواجز وثلاثة بحيرات وأربعة أحواض تهدئة وثلاث قنوات صناعية وتتكلف تلك المشروعات التى تستطيع تخزين 12 مليون متر مكعب من المياه نحو 460 مليون جنيه.

انتهت الإدارة العامة للمياه الجوفية بالصحراء الشرقية، من تنفيذ المرحلة الأولى، التى شملت إنشاء 14 سدا و17 بحيرة و21 حاجزا وقناتين صناعيتين وتستطيع هذه المشروعات تخزين 34 مليون متر مكعب من المياه، وتكلفت 530 مليون جنيه لتصل التكلفة الإجمالية لهاتين المرحلتين نحو 990 مليون جنيه.

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إستعدادات قصوي في المحافظات لمواجهة السيول (6)

إستعدادات قصوي في المحافظات لمواجهة السيول (5)

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إستعدادات قصوي في المحافظات لمواجهة السيول (1)

إستعدادات قصوي في المحافظات لمواجهة السيول (11)

إستعدادات قصوي في المحافظات لمواجهة السيول (9)

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