كورونا في الأردن.. تسجيل 3118 إصابة جديدة

الأربعاء 17/نوفمبر/2021 - 07:32 ص

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 3118 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 898682 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 855172 حالة شفاء بعد تسجيل 2042 حالة إضافية، كما سجلت 24 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 11279 حالة.