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الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في الكويت.. تسجيل 16 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت الكويت 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتعافي 16 مصاباً دون تسجيل أي حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 413050، والمتعافين 410311 فيما استقر العدد الإجمالي للمتوفين عند 2462.

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