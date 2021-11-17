سجلت الكويت 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتعافي 16 مصاباً دون تسجيل أي حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 413050، والمتعافين 410311 فيما استقر العدد الإجمالي للمتوفين عند 2462.
بوابة العرب
كورونا في الكويت.. تسجيل 16 إصابة جديدة
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سجلت الكويت 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتعافي 16 مصاباً دون تسجيل أي حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
سجلت الكويت 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتعافي 16 مصاباً دون تسجيل أي حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.