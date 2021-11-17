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الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في تونس.. تسجيل 102 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت تونس 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وحالة وفاة واحدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة التونسية إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 715818 والوفيات 25320.

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