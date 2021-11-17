سجلت تونس 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وحالة وفاة واحدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة التونسية إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 715818 والوفيات 25320.
بوابة العرب
كورونا في تونس.. تسجيل 102 إصابة جديدة
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سجلت تونس 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وحالة وفاة واحدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
سجلت تونس 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وحالة وفاة واحدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.