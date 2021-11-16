تنظيم مبهر وحضور جماهيري .. ابن العاص يفوز بالبطولة الصيفية

الثلاثاء 16/نوفمبر/2021 - 09:11 م

نجح مركز شباب ابن العاص، بقيادة مديرة الفني السيد إسماعيل، الفوز بالبطولة الصيفية التي نظمها المركز، وذلك بعد فوز كبير وغالي على فريق ديرب نجم بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

المباراة التي سيطر عليها الحظر من كلا الجانبين، نجح السيد اسماعيل المدير الفني القدير لمركز شباب ابن العاص في فك طلاسمها ، بعد اعتماده على تنويع مصادر اللاعب، الأمر الذي عكس فكره التدريبي وقدرته في التغلب على منافسه ديرب نجم.

بعد انتهاء شوط المباراة الأول بتعادل الفريقين بدون أهداف ، حاول فريق ابن العاص الضغط بجميع خطوطه واستغل السيد اسماعيل ، المهارة الفردية للاعب خط الوسط المميز ايراهيم عبدالله ، واعتمد على تقدم صخرة الدفاع كابتن الفريق أمير سيد احمد لخلخلة دفاعات فريق ديرب .

وبعد ضغط متواصل نجح فريق ابن العاص في تسجيل هدف الفوز من خلال لاعبه احمد خالد الشهير ب " نيمار " ، ليقوم بعدها المدير الفني باجراء تغيير تكتيكي بنزول الصاعد الواعد السيد الشيخ ، ليضمن السيطرة علي منطقة وسط الملعب وتأمين الفوز بالهدف .

وحاول فريق ديرب تقليص الفارق ، وواصل ضغطه بقوة ، ولكن نجح دينامو الفريق محمد البنداري ، ومعه الموهوب محمد بهاء في السيطرة علي منطقة وسط الملعب ، وسط تألق واضح ل مؤمن حافظ وأمير سيد احمد ، ومن خلفهم الحارس القوي السيد عبده الذي دافع عن مرماه ببسالة .

ولم تفلح محاولات لاعبي ديرب نجم المستمرة لادراك هدف التعادل ، الا ان كل المحاولات باءت بالفشل ليعلن الحكم محمد العتباني نهاية المباراة فوز فريق ابن العاض ليتنفس السيد اسماعيل المدير الفني لابن العاص الصعداء بعد نجاحه بالفوز بالبطولة بسبب اداءه التكتيكي وقدرات التدريبية العالية .

وفور اطلاق حكم المبارة صافرة النهاية ، تحول ارض ملعب مركز شباب ابن العاص الي مسرح للاحتفال من قبل جماهيره التي غمرتها سعادة بالغة بتحقيق كأس بطولتهم الغالية وحملو ا اللاعبين والمدير الفني على الاعناق بسبب جهودها الكبيرة فى حصول فريقه على البطولة .

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واشاد الجميع بدور اللجنة المنظمة التي ضمت كلا من " مجدي فودة - حمد صلاح عثمان - احمد احمد حسين -ا حمد محمود - محمد مناع - عبدالله حامد -محمد الغرباوي -محمود صلاح -محمد المنسي -السيد عبدالقادر حمد -سامي رأفت- السيد شحاتة- عبدالعزيز غزال -احمد عبدالله عبدالحليم -احمد علي - احمد غزال - احمد عبد المعطي علي - احمد سامي - محمد مناع - محمود عبداللطيف - احمد دويك - عبدالعزيز حمد ".