بالصور.. تخريج 100 متعافٍ جديد من تعاطي المخدرات بمطروح

الثلاثاء 16/نوفمبر/2021 - 07:36 م

تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نظم الصندوق حفل لتكريم دفعة جديدة من المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة‪ ‬مطروح وذلك بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

وشهد الحفل تكريم 100 متعاف جديد من الإدمان بمركز العزيمة بعد تلقيهم كافة الخدمات العلاجية بالمركز مجانا ووفقا للمعايير الدولية، منهم أكثر من 50% منهم من منطقة بشاير الخير بمحافظة الاسكندرية نتيجة جهود الصندوق فى المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" حيث يتم تنفيذ برامج توعوية وزيارات منزلية لتوعية الأسر بأضرار المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر للتعاطى وكيفية التواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، كذلك إنشاء فصول محو الأمية وتعليم الكبار بالمركز، كما أن 19% من المترددين على المركز لتلقى العلاج أميين واستفادوا من خدمات هذه الفصول "الكتابة والقراءة"، كذلك إنشاء ورش لتدريب المتعافين عل حرف مهنية يحتاجها سوق العمل.

ونقل عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى تحيات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، مؤكداً حرص الوزيرة على توفير أوجه الدعم لهؤلاء المتعافين وتكثيف برامج التدريب المهنى، حيث يتم تدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل" مثل أعمال الموبيليا والكهرباء وصناعة سجاد الحائط اليدوى.

ويعتمد البرنامج التأهيلي بمركز العزيمة على "الدمج بين مجموعة برامج تأهلية" تتمثل فى التأهيل النفسي والعلاج المعرفي السلوكي وبرنامج مهارات منع الانتكاسة كذلك التأهيل المهني "العلاج بالعمل" والتأهيل البدني "العلاج بالرياضة" بجانب الأنشطة الترفيهية بشكل يومي، كذلك الدمج المجمتعى من خلال توفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين ضمن مبادرة "بداية جديدة" بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى وذلك فى إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجانى والدمج المجتمعى للمتعافين.

وسلم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة بالمركز شيكات بمبلغ 130 ألف جنيه لدعم مشروعاتهم الصغيرة وتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم، وأن إجمالي قيمة القروض التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعي بلغت 5 مليون و330 ألف جنيه حتى الآن، كما تم تدريب أكثر من 700 مريض إدمان داخل المركز علي مهن حرفية يحتاجها سوق العمل.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على دعم الوزارة وتعاونها المستمر مع محافظة مطروح ولجهود الوزارة في تنفيذ وتطبيق توجيهات القيادة السياسية الرشيدة في الحفاظ على كرامة الإنسان المصرى، مؤكداً أن مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الادمان استطاع بعد التطوير الشامل بجهود مخلصة أن يكون على أفضل مستوى وينال الثقة والتقدير خلال فترة قليلة، وما يقدمه من خدمات علاجية وتأهيل من خلال أنشطة مختلفة للمتعافين حتى إستعادتهم لحياتهم الطبيعية بفضل الجهود العظيمة لرجال وجنود أوفياء في مهمتهم الإنسانية السامية، التى نقدرها جميعاً مع تقديم كافة الدعم والتنسيق التام مع وزارة التضامن الاجتماعى بما يحقق الارتقاء بكافة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين خاصة الفئات الاولى بالرعاية والحفاظ على حقوقهم وكرامتهم.