قام عدد من شباب مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر بإزالة آثار السيول من الكيلو ٢٥ شمال مدينة القصير بحري قرية الحمراوين، وذلك بعد توقف الطريق وإعاقة حركة المرور بسبب السيول التي شهدتها المنطقة.
وشارك عدد من شباب القصير في تمهيد الطريق بدون استخدام أي آلات مستخدمين أيديهم فقط، وبدون تدخل أو تحرك من الأجهزة التنفيذية بالمدينة لإعادة فتح الطريق.
وكان طريق القصير - سفاجا قد الساحلي بمنطقة الحمراوين بالبحر الأحمر، قد شهد صباح السبت الماضي، سيول متوسطة في عدة مناطق قادمة من الأودية الصحراوية إلى البحر مباشرة، ما أدى إلى تعطل حركة المرور.
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شباب القصير يتطوعون لإزالة آثار السيول من الطريق المؤدي للمدينة
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قام عدد من شباب مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر بإزالة آثار السيول من الكيلو ٢٥ شمال مدينة القصير بحري قرية الحمراوين، وذلك بعد توقف الطريق وإعاقة حركة المرور بسبب السيول التي شهدتها المنطقة.
قام عدد من شباب مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر بإزالة آثار السيول من الكيلو ٢٥ شمال مدينة القصير بحري قرية الحمراوين، وذلك بعد توقف الطريق وإعاقة حركة المرور بسبب السيول التي شهدتها المنطقة.