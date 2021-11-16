نيابة البحيرة تأمر بضبط المتهم الأول في واقعة الاعتداء على محمد البربري

الثلاثاء 16/نوفمبر/2021 - 12:10 ص

أمر المستشار محمد البرقوقي وكيل النائب العام بإشراف المستشار نور المقدم رئيس نيابة قسم كفر الدوار بضبط وإحضار "ح.ع .ال "، المتهم الأول بالتعدي على الزميل محمد البربرى مراسل روزاليوسف بمحافظة البحيرة والشروع فى سرقة سلاحه الناري بكفر الدوار.

وكان مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة كفر الدوار بتلقيه بلاغ من محمد البربرى مراسل روز اليوسف. بقيام "ح م ع ب "، وآخرين بالتعدى عليه ومحاولة سرقة سلاحه الشخصى وإحداث إصابته بكسور بالوجه والفكين" وإصابات بالرأس واليدين بدائرة القسم.

على الفور إنتقل ضباط المباحث وتم ضبط كلا من : أ ر ح . ح "، إ م .ا . ا"، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٦٢٦٤ لسنة ٢٠٢١ جنح قسم كفر الدوار، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات وضبط وإحضار المتهم الأول فى الواقعة.

كما قرر المستشار نور المقدم رئيس نيابة قسم كفر الدوار فى القضية رقم ١٦٢٦٤ لسنة ٢٠٢١ قسم كفر الدوار بعرض الزميل محمد البربرى مراسل روزاليوسف على مصلحة الطب الشرعى فى واقعة التعدى عليه واصابته بكسور بالوجه والفكين والشروع فى سرقة سلاحه الناري بكفر الدوار.