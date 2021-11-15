إنجلترا تقهر سان مارينو بالعشرة وتتأهل للمونديال وبولندا إلى "الملحق"

الإثنين 15/نوفمبر/2021 - 11:51 م

تأهل منتخب إنجلترا إلى مونديال 2022 رسميا، بعدما مزق شباك مضيفة سان مارينو، بعشرة أهداف نظيفة في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الإثنين، على استاد "سان مارينو ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

أحرز أهداف الأسود الثلاثية هاري ماجوير وفيليبو فابري هدف في مرماه وهاري كين 4 أهداف "سوبر هاتريك" وسميث روي ونيرون منفس ونامي ابرهام وبوكايو ساكا في الدقائق 6 و15 و27 و32 ,39 ,42 و68 و69 و79 و82.



وأعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة سان مارينو.

وجاء تشكيل منتخب إنجلترا كالتالي:

حراسة المرمى: أرون رامسديل.

خط الدفاع: هاري ماجواير، كونور كودي، تيرون مينجز.

خط الوسط : ترينت ألكساندر أرنولد، كالفين فيليبس، فيل فودين، جودي بلينجهام

خط الهجوم: هاري كين، إيمل سميث رو، بوكايو ساكا.

بهذه النتيجة رفع منتخب إنجلترا رصيده إلى 23 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة التاسعة وتاهل مباشرة إلى كأس العالم 2022 بيننا حسم منتخب بولندا بطاقة الملحق الأوروبي.

