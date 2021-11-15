بالصور.. صندوق مكافحة الإدمان ينفذ برنامجًا لتوعية طلاب مدارس المراكز الإنتاجية

الإثنين 15/نوفمبر/2021 - 08:03 م

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة ‬نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق مبادرة لتوعية طلاب المدارس التدريبية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى بوزارة التجارة والصناعة، وذلك ضمن "برنامج اختار حياتك" بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لرفع الوعي لدى هؤلاء الطلاب بمخاطر وتعاطى المواد المخدرة؛ وذلك بحضور اللواء خالد مندور لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.

والتقى عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي العديد من الطلاب بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بوزارة التجارة والصناعة خلال إطلاق المبادرة للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية طلاب المدارس وتوعيتهم بمخاطر الإدمان وأيضا تعريف الطلاب بأهم المواد المخدرة المنتشرة حالياً والوقاية منها، كذلك تعريف الطلاب بأساليب الدفاع عن النفس ومواجهة المشكلات الحياتية من خلال إعداد وتنفيذ أنشطة رياضية بين الطلاب‪.‬

وأوضح عثمان، أن المبادرة تستهدف 50 ألف طالب مهني بكافة مراكز مصلحة الكفاية الإنتاجية وعددهم 47 مركزا، بالإضافة إلى 100 محطة تدريبية بمختلف التخصصات المهنية المتعددة ضمن برامج الحماية من الوقوع في براثن الإدمان، وسيتم إطلاق مسابقة معلوماتية بين كافة هذه المراكز على مستوى الجمهورية وإجراء تصفيات للوصول الى المراحل النهائية وفوز المركز المتميز ومنحه جائزة المسابقة، كذلك إعداد دليل مشترك لرفع الوعى بمخاطر المخدرات يضاف إلى المناهج التعليمية وسيتم دمجه للمقررات الدراسية فى هذه المراكز اعتبارًا من الفصل الدراسي الثاني، كما سيتم إعداد معسكرات للطلاب المتميزين على المركز ودمجهم لوحدات التطوع على مستوى الجمهورية للعمل التطوعي مع الصندوق، بالإضافة إلى تنظيم دوري رياضي، في إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات"، في إطار تشجيع الطلاب على التصدي لمشكلة التعاطي وإبراز خطورة الإدمان‪‪.