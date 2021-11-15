برلمانى: منتدى شباب العالم يعزز حركة السياحة

الإثنين 15/نوفمبر/2021 - 06:37 م

أشاد النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، بعودة انطلاق منتدى شباب العالم في شهر يناير 2022، بحضور ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن المنتدى حقق نجاحات كبيرة في الدورات السابقة مستدلًا على ذلك بحضور عدد كبير من شباب العالم للمنتدى وحرصهم على المشاركة ونقل صورة حقيقية عن آرائهم ووضعها نصب أعين المسئولين في مصر والخروج بتوصيات نابعة عن آراء الشباب .

وأضاف " وطنى " فى تصريح خاص لـ" البوابة نيوز" أن شباب العالم المشاركين فى المنتدى من جميع الدول العربية والأجنبية يعتبرو بمثابة سفراء لبلادهم وسينقلون صورة عن مصر ومدى الرقى والتحضر والسلام والطمأنينة والمعالم السياحية الفرعونية والتاريخية التى رأوها فى مصر ما يسهم فى ترويج السياحة المصرية عالميًا، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر يعد دفعة كبيرة للجهود الترويجية الخاصة بالتسويق كما أن البرامج السياحية التى سيتم تنظيمها للمشاركين من 100 دولة كفيلة بتحسين الصورة الذهنية السلبية لدى بعض مواطنى الدول الأجنبية حول مصر والتأكيد على عدم صحة ما تحاول بعض وسائل الإعلام المغرضة نشره بصفة عامة.

وأشار "عضو مجلس النواب" إلى أن المنتدى فرصة حوارية بين مختلف الشباب بدول العالم لتبادل الأفكار ومن ثم نقل الخبرات والتجارب بين الدول وبعضها في معالجة القضايا المشتركة، كما أنه يساهم بشكل كبير فى خلق وإتاحة الفرص أمام الشباب لكى يصبحوا مؤهلين للمشاركة فى بناء الوطن.