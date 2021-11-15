لاعبو المنتخب "إيد وحدة" ضد التعصب في معسكر برج العرب

الإثنين 15/نوفمبر/2021 - 05:19 م

حالة من التركيز تسيطر على لاعبي المنتخب الوطني في معسكر برج العرب استعدادا لمواجهة الجابون الأخيرة في مرحلة المجموعات بتصفيات كأس العالم 2022.

وحسم المنتخب التأهل للمرحلة الحاسمة من التصفيات وسيتكون المباراة "تحصيل حاصل" ولكن المنتخب يبحث عن تحقيق الفوز.

ويرفع لاعبو المنتخب الوطني شعار "لا للتعصب" خلال المعسكر وليس هناك إلا هدف واحد وهو منتخب مصر .

ونشر عمرو السولية لاعب الأهلي ومنتخب مصر، صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، جمعته بعدد من نجوم المنتخب بالأهلي والزمالك وبيراميدز مؤكداً على الروح الرياضية التي تسود داخل المعسكر.

ويختتم المنتخب تدريباته اليوم، الاثنين، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش في استاد برج العرب استعدادا لمباراة الغد أمام الجابون والتي تقام في الثالثة عصرا.