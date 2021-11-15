مصطفى زمزم: صناع الخير تسعى لترجمة فكر التنمية المستدامة بإطلاق مبادرات أهلية رائدة

الإثنين 15/نوفمبر/2021 - 03:03 م

دعا مصطفى زمزم رئيس مجلس امناء مؤسسة صناع الخير للتنمية طلاب كلية الاعلام بجامعة القاهرة وكل طلاب الجامعات المصرية لتبنى ثقافة التطوع والعطاء من خلال دعم جهود العمل الاهلى وبخاصة تلك الجهود التى تدعم ترسيخ التنمية المستدامة فى مصر كلا فى تخصصه والمشاركة فى تعريف الرأى العام بما تشهده مصر الآن على أرض الواقع من مبادرات عملاقة شهد لها العالم وعلى رأسها مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى حياة كريمة ومبادرة الدلتا الجديدة.



جاء ذلك خلال كلمة زمزم فى الندوة التى نظمتها كلية الاعلام بجامعة القاهرة تحت عنوان مبادرات إعلامية شبابية لمشروع حياة كريمة والدلتا الجديدة ضمن اعمال منتدى الإعلام والتنمية المستدامة بالكلية تحت رعاية د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ود. هويدا مصطفى عميدة الكلية ، وبإشراف د. ليلى عبد المجيد مدير وحدة الجودة ومقرر المنتدى، وبحضور نخبة من رؤساء تحرير عدد من الصحف المصرية وقيادات عدد من المؤسسات الاهلية الكبري.



واعرب زمزم فى كلمته عن سعادته لفكرة إقامة منتدى لرعاية المشروعات الإعلامية الطلابية التي تتطرق للموضوعات المتعلقة بمجال التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية والتي تتعرض للجهود الحكومية الرسمية في مجال تقديم المشروعات التنموية، مشيرا إلى أن المشروعات القومية (حياة كريمة والدلتا الجديدة) تعد من المشروعات الرائدة خلال العقد المقبل، خاصة مشروع الدلتا الجديدة والذي يعد أحد المشروعات العملاقة بالمجال الزراعي، حيث يقام بمساحة تزيد على مليون فدان في الساحل الشمالي الغربي، ويدخل مشروع “مستقبل مصر” ضمن نطاق المشروع، ويضيف المشروع 15% مساحة منزرعة جديدة لمصر تستغل لتحقيق الأمن الغذائي، ويمتد المشروع من شمال الواحات إلى جنوب وادي النطرون وشرق وغرب منخفض القطارة.



وأستعرض "زمزم" فى كلمته تجربة صناع الخير فى دعم جهود الدولة المصرية للارتقاء بالشرائح الاكثر احتياجا فى انحاءالجمهورية من خلال مبادرات وانشطة اهلية تتبنى فكر التنمية المستدامة موضحا ان صناع الخير سعت ومنذ انطلاق عملها الخيرى الى العمل على تلبية الاحتياجات الملحة للشرائح المستهدفة فى اماكن وجودها وكان من بين هذه الاحتياجات الخدمات الطبية ذات الجودة وبخاصة حول المشكلات الطبية الاكثر انتشارا حيث اطلقت صناع الخير مبادرة "اطمن على نفسك" لمحاربة فيروس سى ومبادرة "عنيك فى عنينا" برعاية رئاسة مجلس الوزراء للحد من مسببات العمى ومبادرة "اولادنا فى عنينا" لوقاية طلاب المدارس فى القرى الاشد احتياج من امراض العيون والانميا والتقزم ومبادرة "لمسة خير" لتقديم خدمات العلاج وتوقيع الكشف لمرضى الامراض الجلدية المزمنة ومبادرة "قدم صحيح" لدعم مرضى القدم السكرى غير القادرين وغيرها من المبادرات الرائدة فى اعادة اعمار القرى الاشد احتياج وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر للاسر الاكثر احتياجا وان كل هذه الخدمات تقدم بالمجان تماما