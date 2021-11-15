طلب إحاطة بشأن عدم إدخال الصرف الصحي بالشرقاوية القديمة في شبرا الخيمة

الإثنين 15/نوفمبر/2021 - 02:33 م

تقدم النائب محمد عبدالعزيز، عصو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للدكتور حنفي جبالي، لاحالته لوزير الإسكان، بشأن عدم إدخال الصرف الصحي بمنطقة الشرقاوية القديمة بشبرا الخيمة.

وذكر في طلبه المقدم: "عملا بحكم المادة (١٣٤) من الدستور والمادة (٢١٢) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بطلب الإحاطة الآتي نصه، موجها إلى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في شأن عدم إدخال الصرف الصحي إلى منطقة الشرقاوية القديمة بشبرا الخيمة - محافظة القليوبية.

وقال عبد العزيز، إن أهالي منطقة الشرقاوية القديمة التابعة لحي غرب شبرا الخيمة محافظة القليوبية من عدم إدخال الصرف الصحي للمنطقة، حيث أنه لا يزال الصرف في هذه المنطقة يعتمد على خزانات الصرف الصحي، مما يسبب أزمات كثيرة منها انبعاث الروائح الكريهة، وتسريب مياه الصرف الصحي في كثير من الشوارع، مما يؤدي إلى الإصابة بالأمراض والخطورة على الصحة العامة، وهو الأمر الذي يخالف توجهات الدولة في تحقيق حياة كريمة لكل المواطنين.