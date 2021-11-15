مصر كابيتال تعلن إتمام أول إصدار سندات توريق بقيمة 749.8 مليون جنيه

الإثنين 15/نوفمبر/2021 - 11:10 ص

أعلنت شركة مصر كابيتال، ذراع خدمات بنوك الاستثمار لبنك مصر، اليوم الإثنين، عن إتمام صفقة الإصدار الخامس لشركة التعمير للتوريق بقيمة 749.8 مليون جنيه بضمان المحافظ المحالة من شركة إيجي ليس للتأجير التمويلي، بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

يأتي الإصدار على أربع شرائح بفترات استحقاق تتراوح بين تسعة أشهر للشريحة الأولى وثلاثة عشر شهرًا للشريحة الثانية وسبع وثلاثون شهر للشريحة الثالثة وستون شهر للشريحة الرابعة. وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية P1 للشريحة لأولى وهو أعلى تصنيف ائتماني من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وAA+ للثانية، وAA للثالثة وA للرابعة.

وفي هذا السياق، أعرب خليل البواب الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال عن اعتزازه بالإتمام الناجح للإصدار، والتي تأتي كرابع صفقة تنفذها إدارة بنوك الاستثمار في مصر كابيتال خلال العام الجاري، وأشاد بفريق العمل وقدرته على تحقيق خطوات هامة ضمن استراتيجية الشركة في تطوير سوق أدوات الدين المصري بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وشركاء الشركة الاستراتيجيين من خلال تنمية قاعدة المصدرين والعملاء على التوازي، حيث يعد هذا الإصدار الأول لصالح شركة إيجي ليس للتأجير التمويلي، كما يعد الإصدار ثمرة تعاون مع شركة التعمير للتوريق بإعتبارها إحد أكبر مصدري سندات التوريق بالسوق المصري.

من جانبها، عبرت إيمان إسماعيل المدير التنفيذي لشركة “إيجي ليس”، عن فخرها وإعتزازها بالاداء والمجهود الرائع المبذول من فريق العمل بالشركة، وتقدمت بخالص الشكر لجميع القائمين علي الإصدار الأول للشركه علي التعاون المثمر والدعم الدائم و المسانده والاداء الاحترافي أثناء عمليه التوريق.

وأضافت: “إيجى ليس” تستهدف زياده حجم محفظه عقود التاجير التمويلي خلال العام 2022 بما يتيح لها الاصدار الثاني للسندات فى القريب العاجل ان شاء الله .

من جانبه، قال أمير شريف رئيس أسواق المال وأدوات الدين بشركة مصر كابيتال أن فريق العمل نجح خلال العام الجاري في العمل على ترسيخ ريادة الشركة في مجالات أسواق الدين والعمل على تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية من العمل مع مصدرين جدد وتنويع قاعدة المستثمرين في هذا المجال، حيث لفت إلى أن الإصدار جذب العديد من البنوك بالإضافة لشركات غير العاملة في المجال المصرفي. كما وجه الشكر لشركة إيجي ليس للتأجير التمويلي على ثقتها في شركة مصر كابيتال كشريك لأول إصدار يتم لصالحها.

يأتي الإصدار الأول لشركة إيجي ليس للتأجير التمويلي كرابع صفقة تنفذها الشركة خلال العام الجاري، حيث قامت الشركة بإتمام صفقات تفوق قيمتها الإجمالية 5.2 مليار جنيه، حيث قامت منذ بداية العام بتنفيذ إصداري سندات توريق لكل من شركة التوفيق للتأجير التمويلي وشركة بالم هيلز للعمير، بالإضافة لإصدار صكوك مضاربة لصالح كونتكت المالية القابضة.

جدير بالذكر أن شركة مصر كابيتال قامت بدور المستشار المالي ومدير الإصدار ومرتب والمروج، بالإضافة لقيامها هي وبنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنك قناة السويس بدور ضامن التغطية. وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للطرح ومكتب وحيد عبد الغفار – بيكر تيلي بدور مراقب حسابات الإصدار.

وشهد الاكتتاب في الإصدار إقبالا بين جمهور المستثمرين حيث تمت تغطية الشريحة الأولى بحوالي 3 مرات كما تمت تغطية باقي الشرائح بمعدل حوالي 1.5 مرة وقام بالاكتتاب في الإصدار قام عدد من البنوك و صناديق الاستثمار والمحافظ المالية.