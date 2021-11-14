جهود مكثفة لضبط "نصاب" استولى على 4 ملايين جنيه من الأهالي

الأحد 14/نوفمبر/2021 - 11:23 م

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة من جهودها لضبط شخص نصب على 5 أشخاص في مبالغ مالية تجاوزت 4 ملايين جنيه، عن طريق إيهامهم بتشغيل الأموال مقابل نسبة من الأرباح.

تلقت قسم شرطة المطرية بلاغا من المواطن "أحمد حاتم"، موظف ببنك ويقيم بدائرة القسم، مفاده تعرضه للنصب على يد المدعو "أ. ل.ا"، ومقيم بالشيخ زايد، عن طريق إيهامه بتوظيف أمواله في التجارة مقابل نسبة شهرية، وقام بالاستيلاء منه على مبالغ مالية تجاوز المليون جنيه، إلا أنه مطالب في السداد وأغلق هاتفه المحمول وانتقل من محل سكنه.

كما تبين قيامه بالنصب على 4 أشخاص آخرين في مبلغ قدره 3 ملايين جنيه.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم وكشف ملابسات الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12147 لسنة 2012 وتباشر النيابة التحقيقات.