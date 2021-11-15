اقتصاد آخر الليل.. اليوم الإثنين 15 نوفمبر 2021

الإثنين 15/نوفمبر/2021 - 02:00 ص

شهد قطاع الاقتصاد عددًا من الأخبار المهمة التى نشرتها "البوابة نيوز"، مساء اليوم الأحد وفى نشرة منتصف الليل 15 نوفمبر 2021 نعيد التذكير بأهمها، وإلى مزيد من التفاصيل:

رئيس التنظيم والإدارة يجدد دعم مصر للمنظمة العربية للتنمية

https://www.albawabhnews.com/4468333

التموين: الاحتياطي الإستراتيجي من السلع بالمحافظات الساحلية آمن

https://www.albawabhnews.com/4468579

"كيان إيجيبت" تشارك في ملتقى "شغلني" لتوظيف المرأة

https://www.albawabhnews.com/4468510

"هيونداي" ترعى مهرجان ZED Park الشتوي لعام 2021

https://www.albawabhnews.com/4468520

محمد المكاوي رئيسًا غير تنفيذي لـ"عامر جروب"

https://www.albawabhnews.com/4468463

48% من المشاركين في استبيان عالمي: مؤسساتنا تتعرض لمزيد من حوادث الاحتيال

https://www.albawabhnews.com/4468466

"ماونتن فيو" تشارك في جائزة القاهرة للتصميم بمبنى يطبق علم السعادة

https://www.albawabhnews.com/4468442

الأعلى عـالميـًا بالربع الثالث 2021.. مصر تحقق نموا بـ900% في صادرات الغاز

https://www.albawabhnews.com/4468425