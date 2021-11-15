ads
الإثنين 15 نوفمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

اقتصاد آخر الليل.. اليوم الإثنين 15 نوفمبر 2021

النشرة الاقتصادية
النشرة الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد قطاع الاقتصاد عددًا من الأخبار المهمة التى نشرتها "البوابة نيوز"، مساء اليوم الأحد وفى نشرة منتصف الليل 15 نوفمبر 2021 نعيد التذكير بأهمها، وإلى مزيد من التفاصيل:

 رئيس التنظيم والإدارة يجدد دعم مصر للمنظمة العربية للتنمية

https://www.albawabhnews.com/4468333

التموين: الاحتياطي الإستراتيجي من السلع بالمحافظات الساحلية آمن

https://www.albawabhnews.com/4468579

"كيان إيجيبت" تشارك في ملتقى "شغلني" لتوظيف المرأة

https://www.albawabhnews.com/4468510

"هيونداي" ترعى مهرجان ZED Park الشتوي لعام 2021

https://www.albawabhnews.com/4468520

محمد المكاوي رئيسًا غير تنفيذي لـ"عامر جروب"

https://www.albawabhnews.com/4468463

48% من المشاركين في استبيان عالمي: مؤسساتنا تتعرض لمزيد من حوادث الاحتيال

https://www.albawabhnews.com/4468466

"ماونتن فيو" تشارك في جائزة القاهرة للتصميم بمبنى يطبق علم السعادة

https://www.albawabhnews.com/4468442

الأعلى عـالميـًا بالربع الثالث 2021.. مصر تحقق نموا بـ900% في صادرات الغاز

https://www.albawabhnews.com/4468425

ads
قطاع الاقتصاد , البوابة نيوز رئيس التنظيم والإدارة الاحتياطي الاستراتيجي