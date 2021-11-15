اقتصاد آخر الليل.. اليوم الإثنين 15 نوفمبر 2021

شهد قطاع الاقتصاد عددًا من الأخبار المهمة التى نشرتها "البوابة نيوز"، مساء اليوم الأحد وفى نشرة منتصف الليل 15 نوفمبر 2021 نعيد التذكير بأهمها، وإلى مزيد من التفاصيل:
رئيس التنظيم والإدارة يجدد دعم مصر للمنظمة العربية للتنمية
https://www.albawabhnews.com/4468333
التموين: الاحتياطي الإستراتيجي من السلع بالمحافظات الساحلية آمن
https://www.albawabhnews.com/4468579
"كيان إيجيبت" تشارك في ملتقى "شغلني" لتوظيف المرأة
https://www.albawabhnews.com/4468510
"هيونداي" ترعى مهرجان ZED Park الشتوي لعام 2021
https://www.albawabhnews.com/4468520
محمد المكاوي رئيسًا غير تنفيذي لـ"عامر جروب"
https://www.albawabhnews.com/4468463
48% من المشاركين في استبيان عالمي: مؤسساتنا تتعرض لمزيد من حوادث الاحتيال
https://www.albawabhnews.com/4468466
"ماونتن فيو" تشارك في جائزة القاهرة للتصميم بمبنى يطبق علم السعادة
https://www.albawabhnews.com/4468442