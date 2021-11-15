صوت الناس.. "رضا" تناشد التضامن بصرف معاشها

الإثنين 15/نوفمبر/2021 - 02:45 ص

تواجه رضا محمود أحمد إبراهيم البنهاوى أرملة وتقطن في عزبة العانوس التابعة إلى مدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية صعوبات معيشية، وتقول إنها ترعي أولادها عقب وفاة زوجها منذ ثلاث سنوات تقريبا وأن زوجها كان يعمل باليومية وتقدمت بطلب معاش واستوفت أوراقها لصرف معاش شهري، وأضافت أنها لم تصرف المعاش ولم يتم استخراج الفيزا الخاصة بها.

وتطالب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمعاش شهري لمواجهة متطلبات الحياة.

للتواصل مع الحالة: ٠١٠٦٤٦٩٥٩٩٤٠