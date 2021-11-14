عبد الحفيظ يكشف تفاصيل معسكر الأهلي في الإمارات

الأحد 14/نوفمبر/2021 - 09:56 م

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، العديد من تفاصيل المعسكر الذي سينظمه الفريق في الإمارات، كما تحدث عن عروض الاحتراف التي تنهال على اللاعبين والاستعداد لمونديال الأندية.

وقال عبد الحفيظ في تصريحاته لشبكة Do SPORT الإماراتية، إنه جاء إلى الإمارات بهدف ترتيب معسكر سيخوضه الفريق أثناء التوقف الخاص ببطولة كأس العالم العربي في قطر ديسمبر المقبل.

وأوضح عبد الحفيظ: "وجودنا هنا أنا وأمير توفيق من أجل الترتيب للمعسكر.. إن شاء الرحمن يكون خلال الأسبوع الأول أو الثاني من ديسمبر".

وتابع: "كنا في جولة اليوم من أجل التعرف على الفنادق والملاعب.. اخترنا مكان الإقامة المناسب للفريق وملعب للتدريب قريب منه".

وأضاف: " الهدف من المعسكر أننا سنكون في فترة تواجد اللاعبين مع المنتخب.. أثناء بطولة كأس العرب في الدوحة وسنستغل الفرصة لخوض معسكر هنا".

وواصل: "سنخوض مباريات ودية ربما مباراتين أو ثلاثة وربما دورة مجمعة.. هذا ما نقوم بالترتيب له بالأيام القادمة بإذن الله.. حتى إذا كان هناك دورة ستكون 3 مباريات وإن لم تكن دورة سنلعب مباراتين أو ثلاثة على الأكثر".

عروض الاحتراف

وعلق عبد الحفيظ، على التقارير التي تحدثت عن عروض احتراف مقدمة لنجوم الفريق، وأكد أن الأمر في النهاية مرتبط بمصلحة الفريق.

وقال عبد الحفيظ: "هناك الكثير من الحديث بالطبع عن ديانغ ومعلول والعروض والشناوي وأفشة، ومجموعة من اللاعبين مثل محمد شريف وأكرم وأعتقد أن هذا سابق لأوانه بعض الشيء".

وتابع: "ليس لدينا أي شيء رسمي بشكل قاطع في الوقت الحالي، لكن كما أقول دائما إذا كان هناك شيئا جيدا وعرضا يناسب النادي واللاعب سندرسه".

وأضاف: "ونعرضه على المدير الفني على لجنة التخطيط والمشرف على الكرة وبعد ذلك نتخذ القرار الذي يناسب النادي".

وتابع: "لكن طبعا في الأول والآخر نبحث عن تقوية الفريق والتواجد في كل البطولات القارية والمحلية بشكل قوي جدا".

واعتبر أنه في النهاية فإن الفيصل هو " ما إذا كان هذا الأمر يتناسب مع النادي وجيد سنناقشه.. إذا كان هناك احتياج للفريق بشكل كبير فالأولوية لاحتياجات الفريق".

كأس العالم للأندية

واعتبر عبد الحفيظ أن خوض كأس العالم للأندية في الإمارات سيكون مختلفا "لأنها أول مشاركة لنا أثناء إقامتها في الإمارات خلال فبراير المقبل.. القرعة نهاية الشهر الجاري".

وأضاف: "أنا على المستوى الشخصي اعتبر إقامة البطولة في الإمارات داخل بلدنا الثاني.. لا نشعر بالغربة ونحن متوجهين من مصر للإمارات".

وواصل: "متأكد من وجود مساندة جماهيرية رهيبة جدا.. في الإمارات إن شاء الرحمن سيكون العدد أكثر بعض الشيء عن العام الماضي".

وعن طموح الأهلي من المشاركة في البطولة، قال: "الطموح أن نصل لأبعد مدى وأتمنى أن نكون موفقين.. نحن نلعب أمام أبطال العالم وليس مجرد منافس عادي".

واختتم قائلًا: "إن شاء الله نكون عند حسن الظن ونقدم شيء جيد يليق باسم مصر أولا واسم النادي الأهلي".

قائمة الأهلي في إفريقيا

وتحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن موعد إقامة كأس السوبر الإفريقي، واستكمال القائمة الخاصة بالفريق، وتفاصيل متعلقه بالموسم القاري للفريق.

وقال عبد الحفيظ: "القائمة الإفريقية لها موعد بداية وتستكمل في موعد آخر.. حددنا بالفعل 33 اسما وهناك 7 أسماء أخرى من حقنا إضافتهم في الأسبوع الأول من يناير".

وتابع: "لم يكن بإمكاننا تسجيل بيرسي تاو أو حسام حسن أو لويس أو عمار حمدي أو أحمد عبد القادر أو كريم فؤاد.. بالطبع مجموعة من الأسماء سوف تضيف لنا الكثير بعد انضمامهم للقائمة الإفريقية".

أما عن موعد كأس السوبر الإفريقي، فقال: "سوف نرى متى سنخوض مباراة السوبر الإفريقي لا يوجد حتى الآن تأكيد رسمي".

وأضاف: "سبق أن استطلعوا رأينا وقمنا بالرد بشكل رسمي لكن سنري متى سيتحدد الموعد النهائي".

واختتم بالحديث عن أهداف الفريق بدوري أبطال إفريقيا: "البطولة هذا العام مختلفة عن كل عام تزيد أهميتها كونك حامل اللقب نسختين متتاليتين".

وأردف: "بالتالي هناك صعوبات كبيرة وهدفنا أيضا تحقيق البطولة للمرة الثالثة لأول مرة في التاريخ.. إن شاء الله نكون موفقين وعند حسن الظن وربنا يوفق بإذن الله".