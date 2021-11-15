صوت الناس.. شادية تحتاج معاشًا للإنفاق على أسرتها

الإثنين 15/نوفمبر/2021 - 04:50 ص

تعاني " شادية عبد اللطيف رزق" وتقطن في مدينة ميت سلسيل في محافظة الدقهلية من قلة الدخل الشهري، وتقول إنها ربة منزل وزوجها يعمل باليومية، وتقدمت إلى مديرية التضامن الاجتماعي لصرف معاش التكافل، ولكن دون صرف إلى الآن، وتطالب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ووكيل وزارة القوى العاملة بوظيفة في القطاع الخاص، وكما تطالب الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمعاش شهري لمواجهة متطلبات الحياة.

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