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الإثنين 15 نوفمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة لايت

صوت الناس.. «منى» ابنتها مريضة بالتوحد وتحلم بمعاش

صوت الناس
صوت الناس
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تعاني "مني فرج " وتقطن في قرية نوسا البحر التابعة إلى مركز أجا في محافظة الدقهلية من قلة الدخل الشهري، وزوجها يعمل باليومية.
وتقول إنها ربة منزل، وترعي ابنتها مريضة وتحتاج إلى علاج وتطالب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف معاش ذوي الاحتياجات الخاصة الشهري لمواجهة متطلبات الحياة
للتواصل مع الحالة: ٠١٠٦٨٧١١٣٧٠

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صوت الناس مريضة بالتوحد