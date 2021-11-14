رئيسي يواجه صعوبات اقتصادية هائلة بعد 100 يوم في منصبه.. إيران تعاني عجزا واضحا وسوء تخطيط من الحكومة الجديدة

الأحد 14/نوفمبر/2021 - 10:18 م

طرح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في اجتماع عقده مؤخرًا مع الاقتصاديين، أسئلة أساسية حول الحالة السيئة للاقتصاد الإيراني، مما يدل على عدم وجود تخطيط مسبق.



في اجتماع مع الاقتصاديين في 9 نوفمبر، سأل رئيسي "لماذا لا يعمل الاقتصاد بشكل جيد، ولماذا لم تتمكن إيران من الحصول على معدل تضخم من رقم واحد، ولماذا لا يستطيع الناس رؤية تأثير عشرات المليارات من الدولارات، ولماذا كان معدل النمو الاقتصادي في إيران أقل من 1٪ خلال السنوات الثماني الماضية على الرغم من ارتفاع الإنفاق الحكومي؟

حقيقة أن رئيسي طرح هذه الأسئلة الأساسية بعد 100 يوم في منصبه، وهذا يظهر نقصًا في الاستعداد والتخطيط من قبل حكومته، وهي نقطة أبرزها العديد من النقاد المحليين.

وفقًا لصحيفة دنياي اقتصاد، وهي صحيفة تدعم عمومًا سياسات الإدارة الإيرانية السابقة، قال الاقتصاديون لرئيسي إن الظروف غير مواتية للشركات في إيران.

وأدى انخفاض الاستثمار المحلي والأجنبي، فضلًا عن تأثير العقوبات إلى كبح النمو الاقتصادي للبلاد، وإن العملية الطويلة للحصول على تصاريح حكومية لممارسة الأعمال التجارية، وعدم وجود إطار قانوني جيد، وضرائب غير عادلة هي العناصر الرئيسية التي تؤدي إلى ظروف غير مواتية.

وقالت الصحيفة إن تصنيف إيران العالمي من حيث سهولة إدارة الأعمال هو 128، في حين أن أي شيء يزيد عن الترتيب رقم 50 غير مناسب.

وقالت الصحيفة إن إيران تواجه في ثلاثة مؤشرات رئيسية مشاكل خطيرة: النمو الاقتصادي ومعدل التضخم ومعدل البطالة.

في غضون ذلك، وبسبب الظروف العامة غير المواتية والافتقار إلى نظرة مستقبلية واعدة لمستقبل الاقتصاد، كان هناك انخفاض حاد في الاستثمار المحلي والأجنبي في إيران.

علاوة على ذلك، فإن هذا يعطل اتجاه النمو الاقتصادي على المدى الطويل. في ظل الاتجاه الحالي، لا يمكن للاقتصاديين توقع أي شيء يزيد عن 4 في المائة في أفضل السيناريوهات، حسبما قال الاقتصاديون لرئيسي، إلى جانب ذلك، خلقت العقوبات الدولية تحديًا كبيرًا للاقتصاد.

وشبه الاقتصاديون الاقتصاد الإيراني بالحافلة، قال الاقتصاديون إن الحافلة لم تعد قادرة على السير على الطريق الرئيسي وانحرفت عن طريق جانبي وعر، مما جعل التقدم مستحيلًا تقريبًا.

في الوقت نفسه، تعد العقوبات أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض الاستثمار.

وتنشأ المزيد من المشاكل بسبب تدخل الحكومة الإيرانية بما في ذلك التلاعب بالأسعار. كل هذا أدى إلى انخفاض في التوظيف.

وردا على سؤال حول سبب عدم قدرة الحكومة على تحقيق النمو الاقتصادي، أجاب الاقتصاديون أنه ليس من مهمة الحكومة خلق النمو الاقتصادي.

وتحتاج الحكومة فقط إلى تحسين بيئة الأعمال لتسهيل النمو. وفي الوقت نفسه، أدى نقص الخبرة بين المسؤولين الحكوميين إلى إهدار الكثير من الموارد التي اعتقدوا أنها ستحقق النمو.

وفيما يتعلق بمسألة التضخم المرتفع الذي يقترب من 50 في المائة، ألقى الاقتصاديون باللوم على عجز الميزانية الكبير والاقتراض الحكومي المستمر من البنك المركزي.

وقد أدى ذلك إلى نمو غير عادي في السيولة مما يفسح المجال حتما لارتفاع التضخم. كان رد الاقتصاديين على سؤال لماذا لا تساعد الإعانات الحكومية الضخمة الناس العاديين، هو أن الإعانات الخفية، مثل ثاني أرخص بنزين في العالم، تساعد أولئك الذين يستهلكون أكثر، وليس أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة.