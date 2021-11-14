إيران تعاني.. رئيس منظمة التخطيط والميزانية: نحتاج 18 مليار دولار لاستيراد الأغذية الأساسية في الأشهر القليلة المقبلة

الأحد 14/نوفمبر/2021 - 06:30 م

قال رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية للبرلمان إن الحكومة بحاجة إلى 18 مليار دولار لاستيراد الأغذية الأساسية في الأشهر القليلة المقبلة.

جاء تصريح مسعود مير كاظمي اليوم الأحد بعد أن رفض المجلس التشريعي إعطاء الأولوية لمشروع قانون تعديل الميزانية الحكومية الذي من شأنه إلغاء دعم على شكل دولارات رخيصة لاستيراد السلع الأساسية.

ويتم توفير دولارات رخيصة للمستوردين بمبلغ 42 ألف ريال بدلًا من سعر السوق الحرة الحالي البالغ 280 ألف ريال للدولار الواحد.

وأنفقت الحكومة ما متوسطه 8 مليارات دولار سنويًا منذ أبريل 2018 لتمويل الواردات الأساسية المدعومة.

وسيؤدي إلغاء الدعم إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي بلغ متوسط التضخم بالفعل أكثر من 60 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وقد يكون لقفزة أخرى في أسعار المواد الغذائية عواقب سياسية على حكومة الجمهورية الإسلامية التي فشلت حتى الآن في احتواء الضرر الاقتصادي الناجم عن العقوبات الأمريكية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي انسحب من خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، باعتباره 2015 الاتفاق النووي الإيراني يسمى.

وقال مير كاظمي للبرلمان إن الجفاف قلب خطة الميزانية الحكومية رأسا على عقب لتخصيص أموال كافية للواردات الأساسية.

وانخفض إنتاج الغذاء في إيران بشكل خطير هذا العام، مما يتطلب المزيد من واردات الحبوب والأعلاف الحيوانية. وقال المركزيمي للمشرعين "كان من المفترض أن نشتري 11.5 مليون طن من القمح من المزارعين الإيرانيين، لكن حتى الآن لم يتوفر سوى 4.6 مليون طن، ونحتاج إلى استيراد 8 ملايين طن أخرى حتى مارس للحصول على الاحتياطيات اللازمة".

وأضاف أنه بالإضافة إلى الجفاف، أدى ارتفاع التضخم العالمي أيضًا إلى زيادة تكلفة دعم أسعار المواد الغذائية، البذور الزيتية التي كنا نشتريها مقابل 433 دولارًا للطن العام الماضي، تكلف الآن 697 دولارًا، زيت الطهي الذي كان 746 دولارًا في العام الماضي يكلف 1450 دولارًا الآن ".

وينطبق الشيء نفسه على علف الذرة والقمح الذي قفز من 206 دولارات للطن إلى 340 دولارًا.

وقال رئيس مكتب الميزانية إنه بينما تخطط إيران لإنفاق 8 مليارات دولار على الواردات الأساسية المدعومة في العام الإيراني الحالي، قفزت التكلفة إلى 18 مليار دولار، "وهو أمر مستحيل بالنسبة للحكومة".

وناشد مير كاظمي المشرعين أن الحكومة بحاجة إلى إلغاء الدعم تدريجيًا وبدلًا من ذلك دفع منحة مباشرة قدرها 1.1 مليون ريال (حوالي 4 دولارات) للفرد إلى 60 مليون إيراني شهريًا.

وسيؤدي ذلك إلى تفاقم التضخم، لكن يمكن للحكومة أن تحاول شق طريقها. فقدت إيران معظم عائداتها النفطية بسبب العقوبات الأمريكية، ورغم أنها تمكنت من بيع حوالي 500 ألف برميل يوميًا إلى الصين من خلال وسطاء، إلا أن هذا بعيد كل البعد عن أكثر من مليوني برميل كانت تصدرها قبل العقوبات.

وظل اقتصاد إيران وعمل الحكومة يعتمدان بشدة على الدخل النفطي، مع قلة الاستثمار الأجنبي والصادرات غير النفطية المحدودة.