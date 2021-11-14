متحدث "المترو" يكشف تفاصيل تدشين أكشاك التطعيم بلقاح كورونا

الأحد 14/نوفمبر/2021 - 05:10 م

قال أحمد عبد الهادي المتحدث باسم مترو الأنفاق، إن هناك دعم كبير توفره وزارة الصحة لتدشين أكشاك داخل محطات المترو لحصول المواطنين على لقاح كورونا، مشيرًا إلى أن هذه الفكرة جاءت بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء كامل الوزير والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزيرة الصحة.

وأضاف "عبدالهادي" في حواره لفضائية "إم بي سي مصر 2" اليوم الأحد، أن الأكشاك ستكون موجودة في جميع محطات المترو الرئيسية والمزدحمة، واليوم الأول في محطة السادات، موضحًا أنه بنهاية اليوم سيتم تركيب عدد 2 أكشاك في محطة"الشهداء"، وغدًا سيتم تركيب أكشاك في محطة مترو "العتبة".

وتابع، أن الفرق الطبية متواجدون يوميًا من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 8 مساء، وجميع الأكشاك يعمل بها فريق من وزارة الصحة، وفريق من العلاقات العامة بمترو الأنفاق، وفريق العمل من وزارة الصحة والعلاقات العامة لشركة مترو الأنفاق، مؤكدًا: "الأكشاك ستتواجد في المحطات المزدحمة في الأيام المقبلة، مثل محطات "روض الفرج" و"شبرا الخيمة" و"كلية الزراعة" و"سعد زغلول".