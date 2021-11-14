تصدر قريبًا.. ننشر فصلًا من رواية «الجنون والعبط» لهشام البواردي

الأحد 14/نوفمبر/2021 - 05:57 م

الأرض التي أخذها حيدة من الغريب، كان في أولها شجرة جميز،وكان حول شجرة الجميز مساحة من الأرض البور ،وكان حيدة يغرقها هذه المساحة بالماء ،ولم يكن ينبت فيها زرع ،ولم يكن ينبت فيها حشائش، وكان حيدة يغرقها بالماء ،ولم يكن ينبت فيها زرع ولم يكن ينبت فيها حشائش، وفي مرة أغرقها بالماء ونبت في الأرض البور خمس نبتات من نبات جديد،لم يكن أحد ، هنا في هذه الأنحاء،قد رآه من قبل، وكان حيدة يسأل أمهر الفلاحون ،هنا في الكفر، عن النبات الجديد،وكان الجميع يؤكد له أنه زرع شيطاني، وكان الفلاحون يطلقون على كل نبت لم يزرعوه ،زرع شيطاني، وكان لكل زرع شيطاني اسم،ولم يكن أحد هنا قد رأي -من قبل-الزرع الذي خرج في المنطقة البور التي حول شجرة الجميز،وكان حيدة يريد أن يسميه،ولم يكن أحد هنا قد رآه من قبل، ولم يكن أحد يعرف له اسما، وكان حيده يريد أن يسميه،وفي يوم ذهب حيدة الي فلاح معمر هنا في الكفر، وحكي له الحكاية، ثم حمله إلى شجرة الجميز، وكان العجوز ينتقل بين النبتات الخمس ويقلبها ويتفحصها، وكان حيدة يسأله عن اسمها، وكان حيدة يلح عليه في السؤال عن الاسم، وكان العجوز يقلب النباتات وهو ساكت، وظن حيدة أن العجوز يفكر فسكت.

كان العجوز فلاح أبً عن جد، وكان يعرف أسماء كل النبات الذي تنبته الأرض هنا في هذه الأنحاء،مايزرعه الفلاحون وما يخرُج شيطانيٍ،لكنه لم يجرب طيلة حياته أن يسمي، لم يكن قد سمي أي من أبنائه الاثني عشر،سمي بعضهم أعمامهم، وسمي بعضهم أخوالهم، وسمي المتبقون زوجتيه،أما هو فلم يسمي أحد طيلة حياته، وسأل العجوز حيدة

-انت عاوز تسميه ليه

فرد حيدة

-يجب أن يكون لكل شئ اسم ،الهواء نفسه له اسم.

واقتنع العجوز تماماً،بكلام حيدة لكنه عجز عن التسمية،وطلب من حيده أن يتركه يومين ليستشير روحه،ولم يستشر العجوز روحه، كان موضوع التسمية مأزوماً في عقله،وظل يفكر في الأمر يومين،دون أن يصل الي حل،وفي نهاية اليوم الثالث جمع العجوز أخوال العيال واعمامهم وزوجتيه والعيال ،وعرض عليهم المسألة،فقالوا له

-سميه أي اسم

فرد با ستنكار

-ازاي؟

فقالوا له،باستنكار أشد

-انت لم تسمي أي من عيالك

وطلب العجوز من كل واحد فيهم أن يعطي للنبت الجديد اسم ، ثم حفظ الأسماء كلها، حفظها صم،ثم تركهم وذهب الي النبت الجديد ومعه حيدة ،وكان ينطق الاسم المقترح وينظر الي النبات،وينطق الاسم المقترح وينظر الي النبات وينطق الاسم المقترح وينظر الي النبات،ولم يجد أي اسم من الاسماء المقترحة مطابق لصورة النبت، وكان أن مر بهما رجل، ووجدهما غارقين في الحيرة،فوقف وضحك، وحين استشاراه، عرض عليهما أن يذهبا الي شيخ،وحدد لهما اسم الشيخ،وكان معروفا عن الشيخ أنه أكيل، ونصحهما الرجل أن يأخذا معهما أكل وشرب،وأخذا أكل وشرب وقدموه للشيخ، وعرضا عليه المسألة وهو يأكل، وبعدما أكل الشيخ وشرب نصحهما أن يسمو النبت علي أي اسم من أسماء العوائل الموجودة في شجرة الكفر،واقترح الشيخ عليهما اسم عائلة بعينها،كانت العائلة شحيحة، كان الشيخ يمر بدورهم ويشم روائح الظفر ،ويسألهم بلئم

-انتو دابحين؟

وكانوا ينكرون أنهم دابحين،ولم يكن الشيخ يشك في حاسة شمه أبداً،،كان كفيفاً وكانت حاسة شمه قوية جدا، ولم يكن الشيخ يشك أنهم دابحين.

كان اسم العائلة التي اقترحها الشيخ من أصل البلد، وكانت العائلة متهورة وعنيفة،ولم يرد العجوز أن يفتعل مشكلة مع هذة العائلة، لذا طلب من الشيخ أن يقترح للنبت اسم عائلة ليست من أصل البلد،وأصر الشيخ علي الاسم الذي إختاره، وأصر العجوز علي تفادي المشاكل، ولم يكن حيدة مصراً علي شئ،لم يكن يفرق عنده أن يسمي النبت علي اسم عائلة من أصل البلد، أو علي اسم عائلة ليست من أصلها،ما كان فارقاً عنده هو أن يسمي النبت،وانفضت القعدة دون أن يسمي النبت الجديد،فذهبا الي حكيم في بلد مجاورة ،نصحهما بأن يُعَرَف النبت بأقرب مُعرفٍ له ثابت وكائن،وكان أقرب معرف له ثابت وكائن هو الأرض البور ،وشجرة الجميزة، فاقترح أن يسمي "بالنبت الذي في الأرض البور" أو النبت جار الجميزة"، وأخبرهم الرجل الحكيم أنه مع الزمن ستحرف الناس الاسم، أخبرهم أن الناس مع الزمن ستحور الاسم وتبدله حتي تصل الي الاسم الصحيح، وأخبرهم أن الاسم الصحيح هو الاسم البسيط ،وأخبرهم أن الاسم البسيط هو الاسم السهل.

وفي منتصف طريق عودتهم من عند الرجل الحكيم قابلا رجل كبير في السن وأعرج،كان كل منهما يركب حمار،وكان الرجل الأعرج يمشي علي قدميه، كان عرقاناً ومجهداً، وطلب الرجل الأعرج منهما أن يوصلاه الي بيته، ورفض العجوز متعللاً بتأخره عن زوجتيه،وأصر حيدة علي توصيل الرجل الأعرج،فأخذه ورائه علي الحمار ومرا ببلاد وبلاد، ودور ودر،وكان حيدة يسأل الرجل الأعرج

-الدار قريبة ؟

فيجيبه

-ليس أقرب من الدار

وحكي حيدة للأعرج حكاية النبت الشيطاني ومصاعب تسميته، ومرة واحدة وهما وسط طريق زراعي مهجور ، رمي الرجل الأعرج حيدة من فوق الحمار ،وأخذ مكانه في المقدمة علي ظهر الحمار، وضرب الحمار بقدميه وقال له

-شي

وجري الحمار مسرعا، وجري حيدة مسرعاً وراء الحمار، وجري الحمار مسرعاً ،وجري حيدة مسرعاً وراء الحمار، وجري الحمار مسرعاً ،وجري حيدة مسرعاً وراء الحمار الذي يحمل الأعرج ،ومرة واحدة وقف الحمار،فضربه الأعرج بقدميه وقال له

-شي

لكن الحمار لم يتحرك

وحين لحق بهما حيدة، نط الأعرج من فوق الحمار وجري بلاعرجة، ونط حيدة فوق ظهر الحمار وضرب بطن الحمار بقدميه، وقال له

-شي

وحين طال حيدة العجوز، سأله

-لماذا قابلت خيري بشرك؟

فلم يجيب العجوز،فقال له حيدة

-سأوذيك إن لم تُجبني، لماذا قابلت خيري بشرك؟

فقال له الأعرج

-لكني رغم الشر الذي قابلت به خيرك أستطيع أن أعطيك إجابة أفضل من إجابة الرجل الحكيم عن النبت الشيطاني

وانتبه حيدة، وأكمل العجوز الذي كان يريد أن يسرق الحمار

-يجب أن تنتظر حتي تخرج ثمرة من الزرع، ما يعطي للزرع اسماً هو الثمرة ،فالباذنجان باذنجان، والتفاح تفاح، والبرتقال برتقال، والليمون ليمون.

وظل حيدة يسقي الزرع وينتظر، ويسقي الزرع وينتظر، ويسقي الزرع وينتظر،حتي خرجت الثمرة، ولم يستطع أن يسميها،كان للثمرة خمسة أضلاع،ولم تكن الأضلاع متساوية، وكانت مصمته من الداخل، وكان لها مذاق مختلط ، كان ملحها يختلط بعسلها،وكان عسلها يختلط بملحها،وكانت تسمية نبت جديد تتطلب جرأة وحماقة، ولم تكن تعوز حيدة الجرأة ولا الحماقة ،ولكن الأمر كان يتطلب جرأة وحماقة ودقة، وكانت تعوزه الدقة، وفي لحظة من لحظات جرأته وحماقته خلع النبتات الخمس ورماها وهي مثمرة.