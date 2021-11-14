لدغات العقارب.. طرق الوقاية والعلاج

الأحد 14/نوفمبر/2021 - 02:00 م

حالة من الرعب عاشها أهالي محافظة أسوان، عقب انتشار العقارب والحيوانات السامة، في الشوارع والمنازل، بعدما جرفتها مياه السيول والأمطار، جراء أحوال الطقس السيئ التي تعيشها المحافظة، منذ يوم الجمعة الماضي.

وتقدم "البوابة نيوز"، طرق الوقاية والعلاج من لدغات العقارب:

الأعراض

تختلف أعراض لدغدات العقارب حسب نوعه، ومدى سميته، لكن الأعراض الأساسية تتمثل فى:

حركات غير طبيعية للرأس والعين والعُنق

زيادة إنتاج اللعاب

تعرُّق وتملمُل

يُعاني البعض من نفضان لا إراديّ شديد للعضلات وارتفاع كبير في ضغط الدَّم، وقَد يُصبِحُ التنفُّس صعباً.

العلاج

خطوات سريعة حددتها المركز القومي للسموم يجب اتباعها فورا لعلاج المصاب وهى:

طلب الإسعاف فورا وإزالة الذنب إن وجد واستخدام جسم مسطح مثل الكارت، وغسل اللدغة بالماء والصابون

يمكنك الاتصال برقم أقرب مركز للسموم

وضع الثلج بشكل مباشر على المنطقة المصابة

تهدئة المصاب حتى لا يرتفع ضغط الدم

وسائل الوقاية من اللدغات العقارب

ارتداء أحذية وملابس واقية ولو في فصل الصيف

فحص الأحذية، الملابس و الفراش قبل استعمالها

الحذر أثناء تحريك أو نقل الأحجار ، الأثاث، الأخشاب أو الأعشاب

عدم إدخال الأيادي في الحفر

عدم الجلوس في الأماكن العشبية وبجانب الأكوام الصخرية.

وسائل مكافحة العقارب