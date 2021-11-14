أنواع العقارب وخريطة انتشارها فى مصر.. تعرف عليها

الأحد 14/نوفمبر/2021 - 01:14 م

أصابت أهالى محافظة أسوان، حالة من الذعر عقب سقوط أمطار بكميات غزيرة مصحوبة برعد وبرق سبقها هبوب عاصفة ترابية، كما صاحب ذلك ظهور عدد كبير من العقارب، التي هاجمت عدد كبير من السكان، بعدما جرفتها المياه من أوكارها فى الجبال.

وكشفت "البوابة نيوز"، عن أنواع العقارب وأماكن انتشارها فى مصر، وذلك طبقا لما جاء فى دراسة استقصائية عن أنواع العقارب فى مصر.

وأوضحت الدراسة التى أعدها باحثون بقسم علم الحيوان، كلية العلوم، جامعة طنطا، أن أنواع العقارب في مصر متنوعة، حيث تم العثور على عائلتين وهما: عائلة (Buthidae) والتي تتواجد بوفرة في مصر وعائلة (Scorpionidae)، واشتملت العائلتان على حوالي ثمانية أنواع.

وأشارت الدراسة إلى أنه يمكن تقسيم هذه الأنواع من حيث اللون إلى العقارب الصفراء والسوداء، وتتراوح سمّية هذه الأنواع بين قاتلة ومنخفضة الخطورة، حيث تم جمع ثمانية أنواع من العقارب من مناطق مختلفة ، من خمس تجمعات هى (أسوان ، سيناء ، بلطيم ، برج العرب ، مرسى مطروح).

ولفتت الدراسة، إلى أنه يوجد حوالي 5 أنواع من اللون الأصفر، ويعيش هذا النوع من العقارب في شمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، يمتلك أحد أقوى السموم العصبية التي تهاجم الجهاز العصبيّ المركزيّ للضحية، وقد تموت الضحية خلال ساعتين إلى سبع ساعات من وقت تعرّضها للسم، وتتمركز أنواع هذه العقارب فى:

(Androctonus australis)، توجد ببرج العرب ومرسى مطروح وسيناء.

(Scorpio maurus palmatus) والتي وجدت ببرج العرب وجنوب سيناء.

(Androctonus amoreuxi) والموجودة ببلطيم.

(Leiurus quinquestriatus) والموجودة بأسوان.

(Buthacus arenicola) والموجودة بسيناء.

وكذلك يوجد 3 أنواع من العقارب السوداء، التى تتميز بامتلاكاه نوعين من السموم، أحدها للتحذير وتخدير الفريسة، والآخر للقتل، يستطيع بصق السم لمسافة تصل إلى ثلاثة أقدام إذا كان الهدف قريباً، وهذا السم يسبب العمى في حال لمس العينين، ومن أعراض لدغته الألم الشديد، والتعرّق، والتشنّجات العضلية، وخفقان القلب وتتمركز أنواع هذه العقارب فى:

(Androctonus bicolor) والمنتشرة بمرسى مطروح.

(Androctonus crassicauda) والتي وجدت بشرق سيناء.

(Orthochirus innesi) والموجودة بوسط سيناء.