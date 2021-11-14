البابا فرنسيس يوجه رسالة للصحفيين بعد كشف فضائح الكنيسة الجنسية

الأحد 14/نوفمبر/2021 - 09:33 ص

شكر البابا فرنسيس بابا الفاتيكان،أمس السبت، الصحفيين على المساعدة في الكشف عن فضائح الاعتداءات الجنسية.

الفضائح تورط فيها رجال دين، وحاولت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية التستر عليها في البداية.

وأشاد البابا بما سماه "مهمة" الصحافة، وقال إن من الضروري أن يخرج الصحفيون من غرف التحرير ويكتشفون ما يحدث في العالم الخارجي لمواجهة المعلومات المضللة التي غالبا ما توجد على الإنترنت.

وأضاف البابا فرنسيس: “أشكركم على إبلاغنا بالخطأ داخل الكنيسة، وعلى مساعدتنا في عدم إخفائه.. وعلى الصوت الذي منحتموه لضحايا الانتهاكات”.

جاء ذلك خلال حفل لتكريم اثنين من المراسلين المخضرمين، هما فيليب بوليلا من رويترز وفالنتينا ألازراكي من تلفزيون نوتيثيروس المكسيكسي، على حياتهما المهنية الطويلة التي قضياها في تغطية شؤون الفاتيكان.