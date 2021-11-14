اختراق مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي وإرسال رسائل مزيفة

الأحد 14/نوفمبر/2021 - 03:39 ص

تعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي، لهجوم إلكتروني، ما تسبب في إرسال آلاف رسائل البريد الإلكتروني المزيفة.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، عن مكتب التحقيقات الفدرالي قوله إن، "هذه المشكلة لم تنته بعد، ولا يمكننا في الوقت الحالي تقديم أي معلومات إضافية".

وتحذر رسائل البريد الإلكتروني المزيفة التي أرسلت من خادم كمبيوتر آمن لمكتب التحقيقات الفيدرالي، من وقوع هجمات إلكترونية.

وبحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي، رسائل البريد الإلكتروني المزيفة أرسلت على موجتين في وقت مبكر من يوم السبت من عنوان على بوابة مؤسسة تطبيق القانون الحكومية، والتي تستخدمها العديد من الوكالات الحكومية، وفقا لوكالة فرانس برس للأنباء.

وحملت بعض الرسائل المزيفة عنوان، "عاجل: عامل تهديد في الأنظمة".

واشتملت الرسائل على تحذير مزعوم للمتلقين من أنهم كانوا هدفا لهجوم قرصنة "معقد" من عصابة ابتزاز معروفة.

وفي وقت سابق، أعلن مسئولو إنفاذ القانون الأستراليون والأمريكيون، أنهم قد نشأوا فخًا قيد الإنشاء لمدة ثلاث سنوات، حيث اصطادوا شخصيات الجريمة الدولية الكبرى باستخدام تطبيق مشفر من تصميم مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وتم توجيه تهم إلى أكثر من 200 شخصية من عالم الجريمة في أستراليا فيما وصفته الشرطة الفيدرالية الأسترالية بأنه أكبر عملية ضبط للجريمة المنظمة على الإطلاق وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

وامتدت العملية التي قادها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، إلى أستراليا و17 دولة أخرى، وفي أستراليا وحدها شارك أكثر من 4000 ضابط شرطة.

وأطلق عليها اسم Operation Ironside ، كان هناك نوع من البرامج الضارة من نوع "حصان طروادة" يسمى AN0M ، والذي تم دمجه سرًا في تطبيق مراسلة، بعد أن استخدم المجرمون التطبيق المشفر، قامت الشرطة بفك تشفير رسائلهم، والتي تضمنت مؤامرات للقتل والاتجار الجماعي بالمخدرات وتوزيع الأسلحة.

قال مفوض وكالة فرانس برس، ريس كيرشو، إن فكرة AN0M انبثقت من مناقشات غير رسمية بين وكالة فرانس برس ومكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2018.

وعمل مطورو النظام الأساسي على تطبيق AN0M ، جنبًا إلى جنب مع الأجهزة المحمولة المعدلة، قبل أن تحصل عليه سلطات إنفاذ القانون بشكل قانوني وتكييفها لاستخدامها، وتقول وكالة فرانس برس إن المطورين لم يكونوا على علم بالاستخدام المقصود.

وبمجرد أن تم الاستيلاء عليها من قبل سلطات إنفاذ القانون، ورد أن AN0M تمت برمجتها بـ "باب خلفي" سري، مما يمكنهم من الوصول إلى الرسائل وفك تشفيرها في الوقت الفعلي.

و"الباب الخلفي" هو وكيل برمجيات يتحايل على مصادقة الوصول العادي. يسمح بالوصول عن بعد إلى المعلومات الخاصة في التطبيق، دون علم "مالك" المعلومات.

ولذلك اعتقد المستخدمون - في هذه الحالة أرقام الجريمة - أن الاتصال الذي يتم عبر التطبيق والهواتف الذكية آمن، وفي الوقت نفسه، يمكن لتطبيق القانون أن يفك رموز ما يصل إلى 25 مليون رسالة مشفرة في وقت واحد.

ولكن بدون هذا الباب الخلفي، سيكون من المستحيل تقريبًا فك تشفير الرسائل المشفرة، ويرجع ذلك إلى أن فك التشفير يتطلب عمومًا تشغيل جهاز كمبيوتر عبر تريليونات من الاحتمالات قبل الضغط على الكود الصحيح لفك رموز الرسالة. فقط أقوى أجهزة الكمبيوتر يمكنها القيام بذلك في إطار زمني معقول.

وفي عالم الاتصالات المشفرة السائد، تمت مقاومة تثبيت الوصول "من الباب الخلفي" من قبل جهات إنفاذ القانون بشدة من قبل مزودي التطبيقات، بما في ذلك Facebook الذي يمتلك WhatsApp.