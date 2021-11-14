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الأحد 14 نوفمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في الأردن.. تسجيل 1236 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1236 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 889671 إصابة.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 849603 حالات شفاء بعد تسجيل 1723 حالة إضافية، كما سجلت 18 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 11215 حالة.

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