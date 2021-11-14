سجلت الكويت 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) خلال الساعات الـ 24 الماضية .
وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 412982 ، فيما ظلت حصيلة الوفيات ثابتة عند 2462 دون تسجل أي حالة وفاة جديدة.
بوابة العرب
كورونا في الكويت.. تسجيل 22 إصابة جديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجلت الكويت 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) خلال الساعات الـ 24 الماضية .
سجلت الكويت 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) خلال الساعات الـ 24 الماضية .