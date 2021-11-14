كورونا في الكويت.. تسجيل 22 إصابة جديدة

الأحد 14/نوفمبر/2021 - 06:39 ص

سجلت الكويت 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) خلال الساعات الـ 24 الماضية .

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 412982 ، فيما ظلت حصيلة الوفيات ثابتة عند 2462 دون تسجل أي حالة وفاة جديدة.