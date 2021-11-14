ads
الأحد 14 نوفمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في الكويت.. تسجيل 22 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سجلت الكويت 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) خلال الساعات الـ 24 الماضية .
وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 412982 ، فيما ظلت حصيلة الوفيات ثابتة عند 2462 دون تسجل أي حالة وفاة جديدة.

ads
كورونا الكويت إصابات ‏ وفيات